TV 01 mit leistungsgerechtem Remis zum Testspiel-Auftakt 26/27

Am Sonntagnachmittag, dem 05. Juli 2026, bestritt das Team um Andreas Ackermann und Martin Strotmann ihr erstes Testspiel in der Sommervorbereitung auf die Saison 26/27. Zu Gast an der Ovelgönne hatte man den Herforder A-Kreisligisten TSV Rot-Weiß Dreyen. Mit dabei nicht ganz vollständigem Personal entwickelte sich trotz der wechselhaften Bedingungen im heimischen Sportpark eine durchaus unterhaltsame, flotte und intensive Begegnung. Am Ende konnte man von einem anspruchsvollen Testspiel-Auftakt für den TV 01 sprechen. Früh ging Bohmte dabei durch Tobias Plöger (8.) und Torjäger Stani Kolb (14.) mit 2:0 in Führung, und hatte die Gäste aus dem Kreis Herford so einigermaßen im Griff. Doch die Gäste zeigten Rückgrat, und verkürzten in Minute 26 durch einen vollkommen berechtigten Foulelfmeter auf 1:2. Großchancen hier und da, teils intensive Zweikämpfe, ein gut anzuschauender 1. Durchgang ging mit einem nicht unverdienten 2:1 für den TV 01 in die Pause. Und auch Durchgang 2 bot hohen Unterhaltungswert. Am Charakter des Spiels änderte sich in Bezug auf Großchancen und Dynamik nichts. I Minute 56 geschah Ungewöhnliches aufseiten des TV 01. Torhüter Bryan Bongiorno verletzte sich an der Bandscheibe und konnte nicht mehr weiterspielen. Mangels eines 2. TW’s auf der Bank musste dann Abwehrrecke und Leistungsträger Eduard Reimer sich das Torwarttrikot überstreifen, und erwarb sich fortan durchaus den Spitznamen „Manuel Neuer“, aufgrund seiner doch etwas offensiveren Interpretation des Torwartspiels. Nun denn, die Gäste intensivierten sukzessive den Druck, wollten nicht mit einer Niederlage die Heimreise antreten. Und hatten in Minute 69 Erfolg, als ein langer Ball an den 5er zu einer kleineren Tumultsituation führte, woraus Dominik Hoolt völlig unabsichtlich per Kopf leider ein Eigentor produzierte, 2:2. Die Begegnung wogte weiter hin und her, beide Teams wollten den Sieg, aber es geschah nichts mehr. Fazit: Die Zuschauer gingen durchaus zufrieden nach Hause. Der mit nicht vollständigem Personal angetretene TV 01 absolvierte einen guten Testspiel-Auftakt, im Rahmen einer sehr anspruchsvollen Aufgabe gegen den Herforder A-Kreisligisten. Die nächsten Tests können kommen.