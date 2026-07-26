TV 01 mit durchschnittlicher Leistung in Runde 2

Zum Pflichtspiel-Auftakt musste das Team um Andreas Ackermann und Martin Strotmann am heutigen Sonntagvormittag in Runde 1 des Kreispokals 26/27 beim SC Cosmos Osnabrück aus der 3. Kreisklasse antreten, am Grünen Weg in Eversburg. Alles andere als ein deutlicher Sieg wäre für den TV 01 beinahe schon einer Blamage gleichgekommen. Diese wendete Bohmte ab, und feierte am Ende einen standesgemäßen Sieg, mehr aber auch nicht. So tritt man nun, Stand heute, am Mittwoch, dem 12.08.26, Anstoß: 19.00 Uhr, in Runde 2 auswärts beim TuS Eintracht Rulle II aus der 1. Kreisklasse an.
Von Anpfiff an war die Richtung des ungleichen Duells klar. Der Underdog aus Osnabrück verteidigte mit Mann und Maus, und stets mit viel Herz und Fairness, sein Tor, fand über die gesamte Spielzeit offensiv gar nicht statt. Aber der Motor der Kicker vom Huntestrand wollte so gar nicht anspringen. Bohmte kontrollierte alles, ließ die SCC-Abwehr arbeiten, aber der entscheidende Durchbruch wollte so gar nicht gelingen.
Gemessen an der Anzahl von Großchancen hätte ein 0:5 beinahe zwingend zur Pause auf der Notizkarte des Schiedsrichters stehen müssen. 20 Minuten waren rum, die Null stand noch auf beiden Seiten. Das Bohmter Spiel war zwar von Kontrolle, aber nicht von hundertprozentiger Leichtigkeit geprägt. Das 0:1 lag in der Luft, aber Bohmte war einfach nicht druckvoll und zielstrebig genug in der gegnerischen Box, agierte teilweise sogar fahrlässig im Abschluss. So quälte man sich bis Minute 34, und dem dann doch längst überfälligen 0:1. Linus Treseler legte aus der Zentrale raus auf die halbrechte Seite zu Stani Kolb, der mit strammem Flachschuss aus 14m links unten rein traf. Knautschfreier ließ dieses Tor das Spiel allerdings nicht werden.
Bohmte ließ weiter Großchancen sausen, und schleppte sich mit dem 0:1 in die Pause. Die Ackermann-Elf führte hier natürlich völlig verdient, war insgesamt aber viel zu wenig druckvoll und konsequent in ihrem Offensivspiel. Ein 0:5 zur Pause wäre hier ein durchaus angemessener Pausenstand gewesen. Es wirkte auch nach Wiederbeginn phasenweise so, als würde der TV 01 den SCC nicht hundertprozentig ernst nehmen. 10 Minuten mühsames Offensiv-Herumgeschleppe, bis Aaron Kortemeyer in Minute 55 die Faxen dicke hatte, und das 0:2 markierte. Der eingewechselte Rene Frese bediente von der rechten Strafraumgrenze mit flacher Quer-Hereingabe Kortemeyer im Zentrum, der nur noch einschieben brauchte. Bohmte ging weiter teilweise fahrlässig mit seinen offensiven Möglichkeiten um, scheiterte aber auch immer mal wieder am bärenstarken Torwart des SC Cosmos, der hielt was zu halten war.
So ein wenig meinte man jetzt, Bohmte würde die Bässe nun endlich Stück für Stück höher drehen. Konsequenz in Minute 65, das 0:3. Möglicherweise hätte Rene Frese den auch schon selbst machen können, aber er legte im Strafraum quer ab zu Stani Kolb, der noch einen Verteidiger kurz auswackelte, und mit Picke aus 6m flach links unten rein traf. Riesenrespekt aber auch mal zwischendurch an den SC Cosmos.
Die Gastgeber hielten weiterhin mit viel Rückgrat und Herz dagegen. Insgesamt herrschte ein ausgeprägt faires Klima hier auf dem Kunstrasen am Grünen Weg. Sukzessive schienen dann aber die Kräfte der Gastgeber doch abzubauen. Bohmte nun mit mehr, aber immer noch nicht ausreichend, Druck. In Minute 75 wusste sich ein Verteidiger der Gastgeber nicht anders zu helfen im eigenen Strafraum, als mit einem klaren Foulspiel an Rene Frese. Konsequenz demnach ein Foulelfmeter. Stani Kolb trat an, der TW ahnte die Ecke, war noch dran, das Leder schlug aber ein, 0:4. So konnte konstatiert werden, das eine Viertelstunde vor dem Ende das Geschehen sich hier dann doch noch in Richtung einer gewissen Standesgemäßigkeit bewegte.
Und Bohmte legte noch einen nach. In Minute 79 bekam Dominik Hoolt vom gegnerischen Verteidiger das Leder praktisch aufgelegt, um aus 3m abzustauben, 0:5. Das war es, eine kleinere Blamage gerade eben noch so abgewendet. Fazit: Völlig zurecht, und auch in der Höhe, gewinnt der TV 01 Bohmte I aus der Kreisliga, beim SC Cosmos Osnabrück I aus der 3. Kreisklasse mit 5:0, und qualifiziert sich damit für die 2. Runde im Krombacher-Kreispokal Osnabrück 26/27. Herzlichen Glückwunsch dazu, aber mehr nicht. D E N N: Einen Nobelpreis für diese Vorstellung heute hat sich die Ackermann-Elf sicherlich nicht verdient. Nach dem Motto „Nicht mehr tun, als nötig“ agierten die Bohmter teilweise viel zu fahrlässig, und ohne den nötigen Druck, im Ausspielen und Verwerten der offensiven Möglichkeiten.
Gemessen an der Anzahl an Großchancen wäre ein zweistelliger Sieg bei den stets wackeren und fairen Gastgebern fast schon zwingend gewesen. Aber nun, sei es drum. Die Bohmter werden sicherlich wissen, das sie sich noch gewaltig steigern müssen im Laufe der Saison.