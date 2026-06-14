TV 01 Bohmte stellt Kader für die Saison 2026/27 vor Vier Neuzugänge verstärken das Kreisliga-Team – Keine Abgänge im Sommer von Michael Eggert · Heute, 20:51 Uhr · 0 Leser

v.l. Co-Trainer Martin Strohmann, Linus Treseler, Julian Drees, Leif Friedrichs, Joel Lampe Trainer Andreas Ackermann – Foto: Thomas Mönter

Der TV 01 Bohmte hat im Rahmen seines internen Saisonabschlusses an der Ovelgönne die personellen Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Die Verantwortlichen Andreas Ackermann und Martin Strotmann präsentierten dabei die Neuzugänge für die Kreisliga-Saison 2026/27.

Mit Leif Friedrich kehrt ein ehemaliger Bohmter vom TuS Bad Essen zum TV 01 zurück. Zudem rücken die Nachwuchsspieler Linus Treseler, Julian Drees und Joel Lampe aus der A-Jugend der JSG Bohmte/Ostercappeln/Schwagstorf fest in den Kader der ersten Mannschaft auf. Das Trio sammelte bereits in der vergangenen Saison Erfahrungen im Herrenbereich. Neben Einsätzen in der Kreisklassen-Reserve gehörten die drei Spieler auch mehrfach zum Aufgebot der Kreisliga-Mannschaft. Dabei konnten sie die Verantwortlichen offenbar überzeugen, sodass die feste Übernahme in den Kader frühzeitig beschlossen wurde.

Durch die Verpflichtungen verjüngt sich die Mannschaft zugleich etwas. In den vergangenen Jahren hatte der TV 01 über einen vergleichsweise erfahrenen Kader verfügt. Auf der Abgangsseite gibt es dagegen keine Veränderungen. Auch Torjäger Stani Kolb wird dem Team erhalten bleiben und seine Laufbahn fortsetzen. Zuvor war über ein mögliches Karriereende spekuliert worden. Die erfahrenen Spieler Fabian Spoida und Robin Röcker werden künftig zwar kürzertreten, stehen der Mannschaft bei Bedarf jedoch weiterhin zur Verfügung.