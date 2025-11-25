TV 01 Bohmte stellt in seine Führung neu auf

Wie der TV 01 Bohmte auf seiner Homepage berichtet fand am 24. November 2025 seine alljährliche Abteilungsversammlung - Fußball - statt, mit dem diesjährigen Schwerpunkt Neuwahlen.
Abteilungsleiter Guido Kröger begrüßte die 31 anwesenden Teilnehmer und stieg in die Tagesordnung ein.
In Tagesordnungspunkt 3, dem Bericht des Fußballvorstandes, gab Kröger einen zunächst einen Überblick über das Angeschobene/Erreichte im abgelaufenen Kalenderjahr. Ausnahmslos konnte Kröger eine sehr positive Bilanz vorweisen. Zum Ende seines Berichtes kündigte Kröger dann aber an, dass der komplette Abteilungsvorstand, bestehend aus Guido Kröger (Abteilungsleiter), Ralf Möllering (stv. Abteilungsleiter) und Hajo Dijks (stv. Abteilungsleiter) sich aufgrund privater Gründe und enormer beruflicher Verpflichtungen nicht mehr imstande sehe, ihre extrem zeitaufwendigen Aufgaben weiter auszuführen. So trat der (alte) Abteilungsvorstand nicht mehr zur Wiederwahl an. Gleiches galt für Nils Treseler (Leiter Jugendbereich) und Frank Schafstall (stv. Leiter Jugendbereich). Treseler kündigte in seinem Bericht über den Jugendfußball ebenfalls an, das die Jugendleitung ebenfalls geschlossen nicht zur Wiederwahl antritt. So mussten dann in Tagesordnungspunkt 6 fast alle Führungspositionen in der Abteilung neu besetzt werden.
Nachdem die Tagesordnungspunkte 1 – 5 relativ zügig abgehandelt werden konnten, alle abgegebenen Berichte zeugten von ausnahmlos positiven Ereignissen, egal ob auf der sportlichen oder der administrativen Ebene, und stellten einmal mehr unter Beweis, das in der Fußballabteilung des TV 01 Bohmte jede Menge Performance steckt, in ihr jede Menge Leben gezeigt wird, und auf allen Ebenen (als Beispiel sei stellvertretend die sehr fruchtbare Zusammenarbeit im Damen- und seit dieser Saison auch im Jugendbereich mit der SG Ostercappeln/Schwagstorf genannt) sehr erfolgreich gearbeitet wird, ging es dann über in Tagesordnungspunkt 6, den Wahlen.
Hier zeigte sich dann wieder die große Einmütigkeit innerhalb der Fußballabteilung unseres schwarz-weißen TV 01 Bohmte. Bei keiner Gegenstimme und nur sehr wenigen Enthaltungen (ausschließlich durch die Gewählten selbst) konnten sämtliche Führungspositionen zügig wieder neu besetzt werden.
Der neue Fußballvorstand des TV 01 Bohmte setzt sich damit nun wie folgt zusammen:
Florian Dirkes (Abteilungsleiter)
Ansgar Hörnschemeyer (stv. Abteilungsleiter)
Heinrich Beckmann (stv. Abteilungsleiter)
Jörg Mosel (Jugendleiter)
Timo Schröder (stv. Jugendleiter)
Michael Wirz (stv. Jugendleiter)
Henrik Meyer (Herrenobmann)
Lisa Meyer (Damenobmann)
In seiner kurzen Vorstellungsrede wies der nun neue Abteilungsleiter Florian Dirkes darauf hin, weiter mit Nachdruck die Performance im Fußball des TV 01 auf den Platz bringen zu wollen. Er weiß wovon er spricht. Als langjähriger und erfolgreicher Spieler der 1. Herrenmannschaft und aktuell Kapitän der zweiten Mannschaft, kennt er sich im Verein und Umfeld sehr gut aus.
Er möchte die Aktiviität der Abteilung weiter aufrechtzuerhalten und auszubauen. Florian Dirkes zeigte sich sehr offen dafür, dass jeder, der Ideen habe, sich in die Abteilung einbringen könne. Er freue sich darauf, gemeinsam mit seinem Team aus Abteilungsleitung, Beirat und Sonderfunktionären den Fußball im TV 01 weiter voran zu bringen.
Nachdem in Tagesordnungspunkt 7 „Verschiedenes“ der eine oder andere Teilnehmer noch kleinere Anregungen vorbrachte, schloß der nun neue Abteilungsleiter Florian Dirkes gegen 20.30 Uhr die Versammlung, und es konnte zum gemütlichen Teil übergegangen werden.