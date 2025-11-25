Auf dem Bild stehend von links: Timo Schröder, Jörg Mosel, Henrik Meyer, Lisa Meyer, Guido Kröger sitzend von links: Heinrich Beckmann, Florian Dirkes, Ansgar Hörnschemeyer – Foto: Thomas Mönter

TV 01 Bohmte stellt in seine Führung neu auf Florian Dirkes neuer Abteilungsleiter

Wie der TV 01 Bohmte auf seiner Homepage berichtet fand am 24. November 2025 seine alljährliche Abteilungsversammlung - Fußball - statt, mit dem diesjährigen Schwerpunkt Neuwahlen.

Abteilungsleiter Guido Kröger begrüßte die 31 anwesenden Teilnehmer und stieg in die Tagesordnung ein. In Tagesordnungspunkt 3, dem Bericht des Fußballvorstandes, gab Kröger einen zunächst einen Überblick über das Angeschobene/Erreichte im abgelaufenen Kalenderjahr. Ausnahmslos konnte Kröger eine sehr positive Bilanz vorweisen. Zum Ende seines Berichtes kündigte Kröger dann aber an, dass der komplette Abteilungsvorstand, bestehend aus Guido Kröger (Abteilungsleiter), Ralf Möllering (stv. Abteilungsleiter) und Hajo Dijks (stv. Abteilungsleiter) sich aufgrund privater Gründe und enormer beruflicher Verpflichtungen nicht mehr imstande sehe, ihre extrem zeitaufwendigen Aufgaben weiter auszuführen. So trat der (alte) Abteilungsvorstand nicht mehr zur Wiederwahl an. Gleiches galt für Nils Treseler (Leiter Jugendbereich) und Frank Schafstall (stv. Leiter Jugendbereich). Treseler kündigte in seinem Bericht über den Jugendfußball ebenfalls an, das die Jugendleitung ebenfalls geschlossen nicht zur Wiederwahl antritt. So mussten dann in Tagesordnungspunkt 6 fast alle Führungspositionen in der Abteilung neu besetzt werden.

Nachdem die Tagesordnungspunkte 1 – 5 relativ zügig abgehandelt werden konnten, alle abgegebenen Berichte zeugten von ausnahmlos positiven Ereignissen, egal ob auf der sportlichen oder der administrativen Ebene, und stellten einmal mehr unter Beweis, das in der Fußballabteilung des TV 01 Bohmte jede Menge Performance steckt, in ihr jede Menge Leben gezeigt wird, und auf allen Ebenen (als Beispiel sei stellvertretend die sehr fruchtbare Zusammenarbeit im Damen- und seit dieser Saison auch im Jugendbereich mit der SG Ostercappeln/Schwagstorf genannt) sehr erfolgreich gearbeitet wird, ging es dann über in Tagesordnungspunkt 6, den Wahlen. Hier zeigte sich dann wieder die große Einmütigkeit innerhalb der Fußballabteilung unseres schwarz-weißen TV 01 Bohmte. Bei keiner Gegenstimme und nur sehr wenigen Enthaltungen (ausschließlich durch die Gewählten selbst) konnten sämtliche Führungspositionen zügig wieder neu besetzt werden.