TV 01 Bohmte II setzt auf Kontinuität und Entwicklung

Der TV 01 Bohmte II hat sich in der 1. Kreisklasse Osnabrück Nord (B) stabilisiert und blickt mit Zuversicht auf die Rückrunde. Trainer Jonas Kopputz spricht über Vorbereitung, sportliche Entwicklung, personelle Veränderungen und eine neu aufgestellte Vereinsführung.

Nach der Winterpause startet der TV 01 Bohmte II früh in die Vorbereitung. „Wir starten am 05.01. mit einer 4-wöchigen Laufchallenge und gucken parallel, was das Wetter und der Platz so hergeben“, erklärt Kopputz. Neben der physischen Grundlage setzt der Verein auch auf das Miteinander: „Am 24.01. gibt es einen kleinen Team- und Aktionstag.“ Im Februar folgen sportliche Tests: „Wir freuen uns dann auf 4–5 attraktive Testspiele bis zum Rückrundenstart am 08.03.“

Sportlich zieht Kopputz ein positives Zwischenfazit. „Ich bin sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Nach der letzten Saison haben wir als Verein einen guten Turn-Around geschafft und sind nun, auch zurecht, unter den Top 7.“ Zwar habe es Rückschläge gegeben, „allerdings war gegen tabellarisch schlechtere Teams auch immer mal ein Totalausfall dabei“. Als emotionalen Höhepunkt nennt er klar: „Das Highlight war natürlich der Derbysieg!“

Ein Kader mit breitem Erfahrungsspektrum

Als besondere Stärke sieht Kopputz die Zusammensetzung seines Teams. „Wir sind ein sehr wild gemixter Kader, bestehend aus voller Kreis-/Bezirksligaerfahrung, über Jungs aus der ehemaligen 3. Herren bis hin zu noch A-Jugendlichen.“ Das Zusammenführen dieses Mixes sei anspruchsvoll, entwickle sich aber positiv: „Besonders 3–4 der A-Jugendlichen sind mittlerweile ein unverzichtbarer Teil der Startelf.“ Für den Trainer ist dieser Lernprozess zentral: „Jung lernt unfassbar viel und schnell von Alt – und das ist für mich als junger Trainer sehr wertvoll.“

Abhängigkeiten in der Offensive als Schwachstelle

Probleme sieht Kopputz vor allem im Angriff. „Das Problem bei uns ist die Offensive, da sind wir abhängig von Jungs, die aus der 1. Mannschaft frei sind.“ Verletzungen hätten die Situation zuletzt verschärft: „Gerade zum Ende der Hinrunde gab es dann leider viele Verletzte aus der Offensivabteilung.“ Die Folgen seien deutlich gewesen: „Dadurch hatten wir kaum noch die Entlastung nach vorne.“ Schwankungen seien für eine zweite Mannschaft jedoch normal: „Du kannst nicht 20–25 Leute auf einem konstanten Niveau haben.“

Klare Zielsetzung für die Rückrunde

Für die zweite Saisonhälfte formuliert Kopputz einen pragmatischen Ansatz. „Wir gehen unseren Weg ganz entspannt und nachhaltig weiter.“ Konkret bedeutet das: „Mein Ziel ist es immer, gegen kein Team zweimal zu verlieren.“ Vermeidbare Niederlagen sollen korrigiert, Erfolge bestätigt werden – „besonders innerorts“.

Rückkehrer statt Abgänge

Personell bleibt der Kader stabil. „Abgänge haben wir keine“, betont Kopputz. Stattdessen gibt es Verstärkungen aus den eigenen Reihen: „Wir freuen uns, dass mit Bathuan Ermis ein Bohmter wieder den Weg zu uns gefunden hat.“ Zudem sind „mit Murat Demirci und Delil Gün zwei gute Kicker wieder zurück in den Fußballschuhen“.

Titelkampf und Abstiegssorgen in der Liga

Den Meistertitel sieht Kopputz klar verteilt. „Um die Meisterschaft dürfen sich Vehrte und Belm streiten.“ Engter traut er ebenfalls etwas zu: „Die haben für mich zumindest den besten Fußball gespielt.“ Im Tabellenkeller zeichnet sich für ihn ein enger Kampf ab: „Der 1. Absteiger dürfte mit Türkgücü recht sicher sein, der 2. Absteiger wird spannend von Bad Essen II bis Lechtingen II.“ Gerade zweite Mannschaften könnten noch Einfluss nehmen: „Eine Aushilfe von oben sorgt immer mal für wichtige drei Punkte.“

Neu gewählte Abteilungsleitung beim TV 01

Auch abseits des Platzes hat sich beim TV 01 Bohmte einiges getan. Nach der Fußball-Abteilungsversammlung am 24. November 2025 wurde die Leitung komplett neu gewählt. Die Abteilung wird nun geführt von Abteilungsleiter Florian Dirkes, seinen Stellvertretern Heinrich Beckmann und Ansgar Hörnschemeyer, Herrenobmann Henrik Meyer, Damenobmann Lisa Meyer sowie Jugendobmann Jörg Mosel mit seinen Stellvertretern Timo Schröder und Michael Wirz. Die neue Struktur steht für Kontinuität: geballte Fußballkompetenz, die laut Verein sicherstellt, „dass es in der Fußballabteilung des TV 01 auch die nächsten Jahre weitergeht“.