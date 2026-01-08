TV 01 Bohmte I: Mit Zuversicht in die Winterpause

Der TV 01 Bohmte I hat die Hinserie der Kreisliga Osnabrück Staffel A abgeschlossen und zieht ein insgesamt positives Fazit. Öffentlichkeitsarbeiter und Fotograf Thomas Mönter spricht über eine kurze Winterpause, strukturelle Herausforderungen, einen gelungenen Umbruch und eine Liga ohne klaren Favoriten.

Mit dem letzten Spiel beim SSC Dodesheide II verabschiedete sich der TV 01 Bohmte I in die Winterpause. „Mit dem Abpfiff dort ging es direkt für uns in die Winterpause“, sagt Thomas Mönter. Ganz fußballfrei bleibt diese jedoch nicht: Der Indoor-Cup in Belm unterbricht die spielfreie Zeit. Insgesamt sei man froh über die Pause, auch weil der Spielplan im Vergleich zur Vorsaison aufgeholt sei. „Dieses Jahr sind wir soweit eigentlich relativ aktuell mit den Spielen“, so Mönter.

Sportlich zeigt sich der Verein mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. „Wir sind mit unserer aktuellen Saison wirklich sehr zufrieden“, erklärt Mönter, räumt aber auch ein, dass unnötige Punktverluste ärgerlich gewesen seien. Gleichzeitig gehöre zur ehrlichen Analyse, dass in manchen Partien das nötige Glück auf Bohmter Seite gewesen sei. Unterm Strich sei die Ausgangslage für die Rückrunde jedoch „nicht die allerschlechteste“.

Ein wesentlicher Faktor für die positive Entwicklung war der personelle Umbruch im Sommer. Mehrere langjährige Stammspieler – darunter Florian Dirkes, Christopher Schlüter und Henrik Meyer – wechselten in die zweite Herrenmannschaft. Im Gegenzug rückten junge Spieler aus dem Team von Jonas Koppitz in den Kader auf. Ursprünglich habe man mit einer längeren Findungsphase gerechnet, berichtet Mönter: „Zunächst waren wir eigentlich davon ausgegangen, dass es wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, bis das ‚neue‘ Team sich findet.“ Doch schon früh habe sich gezeigt, „dass es eine durchaus interessante Saison für uns werden könnte“.

Probleme zeigten sich vor allem mit Beginn der kalten Jahreszeit. Der fehlende Kunstrasenplatz erschwere den Trainingsbetrieb erheblich. „Das wirkt sich bei uns nie positiv auf den regulären Trainingsbetrieb aus“, sagt Mönter. Dennoch habe die Mannschaft bis zuletzt engagiert gearbeitet: „Die Jungs haben mit vollem Eifer bis zum Schluss durchgezogen.“

Vorsichtiger Blick nach vorn

Für die Rückrunde vermeidet man klare Zielvorgaben. Entscheidend seien die Qualität der Vorbereitung, die Entwicklung der Verletzungssituation und der Start nach der Winterpause. Mönter fasst die Herangehensweise pragmatisch zusammen: „Wie sagt man im Fußball immer so schön? ‚Erstmal den Ball flach halten‘.“

Personell gibt es bislang nur eine Veränderung zu vermelden: Ion Nagurnea wechselt vom SSC Dodesheide III zum TV 01 Bohmte I. In der Liga selbst sei vieles offen. Die Tabelle sei sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller extrem eng, zudem erschwere die unterschiedliche Anzahl ausgetragener Spiele eine Prognose. „Insofern ist es noch nicht abzusehen, wer Meister wird, und wer auf- oder absteigt“, so Mönter.

Neuer Abteilungsleiter Fußball

Auch strukturell hat sich im Verein etwas getan. Mit Florian Dirkes wurde im November ein neuer Abteilungsleiter Fußball gewählt. Darüber hinaus seien sämtliche weiteren Positionen im Fußballvorstand neu besetzt worden. Aus Sicht von Mönter ist der TV 01 damit gut aufgestellt: Die Abteilung sehe sich „für die Zukunft weiter gut aufgestellt“.