TV 01 Bohmte dreht Topspiel in der Nachspielzeit

Grenzloser Jubel beim neuen Spitzenreiter TV Bohmte 01 nach dem späten 3:1-Sieg im Topspiel bei BW Hollage dem direkten Konkurrenten um die Meisterschaft.

Das Spiel benötigte auf dem Kunstrasenplatz am Hollager Benkenbusch keine lange Anlaufzeit. Beide Teams verpassten bereits in der Anfangsphase gute Möglichkeiten. Durch ein Bohmter Eigentor ging der Gastgeber Mitte der ersten Halbzeit nicht unverdient in Führung. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich zunächst eine zerfahrenes Spiel mit wenigen klaren Torchancen. In der Schlußviertelstunde verpasste BW Hollage bei einem Pfostenschuß von Adrian Knopp und einer vergeben Großchance durch Lukas Schnieder den Deckel auf das Spiel zu machen. In der Schlußphase überschlugen sich dann die Ereignisse ins Gegenteil. Die Gäste hellwach erzielten in der 88. Minute durch Robin Röcker den viel umjubelten 1:1-Ausgleichstreffer. Nur wenige Augenblicke später in der Nachspielzeit drehte Stani Kolb zunächst mit einem verwandelten Foulelfmeter das Spiel zum 2:1 und legte einen weiteren Treffer zum 3:1-Endstand nach.

