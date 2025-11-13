Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
– Foto: Thomas Mönter
TV 01 Bohmte baut die Tabellenführung aus
Viele Highlights und Tore im Spiel bei der SG Voltlage
Trotz einiger personeller Probleme gewann der Spitzenreiter der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - TV Bohmte beim starken Tabellenvorletzten SG Voltlage mit 5:3 Toren und musste lange um den Sieg zittern. Die Mannschaft von Trainer Ackermann baute die knappe Tabellenführung auf drei Punkte vor BW Hollage II und dem SV Eintracht Neuenkirchen aus. Am kommenden Sonntag ist die SG Voltlage dann Gast in Bohmte.
Mitte der ersten Halbzeit brachte Torjäger Stani Kolb die Gäste zwar mit seinem 18. Saisontor in Führung, aber der Gastgeber drehte das Spiel noch vor der Pause durch Tore von Johannes Brinkmann und Michael Schockmann zur 2:1-Führung. Zwar sorgte Robin Röcker kurz nach Wiederanpfiff für den 2:2-Ausgleich, aber die SG Voltlage antwortete postwendend durch Jona Löneke mit dem Treffer zur 3:2-Führung. Dominik Hoolt gelang nach einer Stunde Spielzeit der Ausgleichstreffer für die Gäste. In der umkämpften und hektischen Schlußphase brachte Marius Röcker den TV Bohmte mit seinem zweiten Treffer zehn Minuten vor der Ende in Führung und Johannes Nagel machte fünf Minuten vor dem Ende mit dem Tor zum 5:3 den Deckel auf das Spiel.
Traf doppelt für TV Bohmte in Voltlage - Marius Röcker – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
Die Sg Voltlage hat es uns heute extrem schwer gemacht! Vor allem in der ersten Halbzeit.
Der Gener war aggressiver in den Zweikämpfen, bissiger und haben um jeden Meter Boden gekämpft. Wir haben aber heute mal Moral bewiesen und sind zweimal gut zurückgekommen. Es war heute definitiv kein gutes Spiel von uns, aber am Ende zählen einfach nur die drei Punkte und die nehmen wir selbstverständlich gerne mit,“sagte uns Trainer Andreas Ackermann vom TV Bohmte.