TV 01 Bohmte baut die Tabellenführung aus

Die Stimmen zum Spiel:

Die Sg Voltlage hat es uns heute extrem schwer gemacht! Vor allem in der ersten Halbzeit.

Der Gener war aggressiver in den Zweikämpfen, bissiger und haben um jeden Meter Boden gekämpft. Wir haben aber heute mal Moral bewiesen und sind zweimal gut zurückgekommen. Es war heute definitiv kein gutes Spiel von uns, aber am Ende zählen einfach nur die drei Punkte und die nehmen wir selbstverständlich gerne mit,“sagte uns Trainer Andreas Ackermann vom TV Bohmte.