Tuukka Salonen und Sohn Joshua: „Das ist jetzt unser Klub“ Tuukka Salonen ist stolz auf seinen Sohn Joshua, der vor einigen Wochenende für den KFC Uerdingen gespielt hat. von Marvin Wibbeke · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Joshua Salonen führt die Familientradition beim KFC Uerdingen fort. – Foto: KFC

Tuukka Salonen strahlte über das ganze Gesicht, als er nach dem 1:0-Sieg des KFC Uerdingen gegen den VfB Homberg vor wenigen Wochen auf dem Rasen in der Grotenburg stand. In seiner Grotenburg. Und das neben seinem Sohn Joshua, der in der Endphase des Spiels für Etienne-Noel Reck eingewechselt worden war. „Es ist ein Traum für einen Vater, ihn hier spielen zu sehen“, sagte Tuukka Salonen im Interview mit dem Burgfunk 05.

Er selbst trug von 2006 bis 2008 das Trikot des KFC Uerdingen, in 59 Oberligaspielen gelangen dem Finnen insgesamt 14 Treffer. Ein Kreuzbandriss beendete seine aktive Karriere beim KFC, doch sein Herz hatte der Finne zu dem Zeitpunkt längst an den Klub aus Uerdingen verloren, so wurde er Trainer der zweiten Mannschaft, ehe er Krefeld im Jahr 2009 in Richtung Kanada verließ, der Heimat seiner Frau. „Dort habe ich eine kleine Fußballschule“, verriet Tuukka weiter – und auch, dass er den KFC von dort aus immer noch recht intensiv verfolge. Aktuell noch einmal mehr, da der Verein im Winter seinen Sohn Joshua vom finnischen Zweitligisten Salon Palloilijat verpflichtet hat. Mitte März besuchte Tuukka Salonen Krefeld für eine Woche, sah in dieser Woche nicht nur drei Siege des Krefelder Oberligisten (2:0 bei ETB Schwarz-Weiß Essen, 1:0 in Baumberg und 1:0 gegen Homberg), sondern erlebte auch die emotionale Veranstaltung zu 40 Jahren Wunder von der Grotenburg hautnah mit. „Es ist wie nach Hause kommen. Es war eine perfekte Woche“, sagte Tuukka, der seinen nächsten Besuch in Krefeld sicher schon geplant hat.

Familiengeschichte wird fortgeführt Live vor Ort erlebte er aber nicht mehr mit, wie Sohn Joshua bei den Siegen gegen Adler Union Frintrop und beim 1. FC Monheim seine ersten Spiele von Beginn an absolvieren durfte. „Es ist verrückt, ich war früher auf der Tribüne und habe meinen Vater spielen sehen, und jetzt war er hier und hat mir zugeschaut“, sagte Joshua Salonen im Doppelinterview mit seinem Vater beim Burgfunk. Seinem Vater war der Stolz durchaus anzumerken. „Das ist jetzt unser Klub. Früher habe ich die Geschichte erzählt, und jetzt schreibt Joshua sie weiter.“ Über die Möglichkeit, irgendwann einmal für Uerdingen zu spielen, sei im Hause Salonen durchaus in der Vergangenheit mal gewitzelt worden, hatte Joshua Salonen dem Reviersport erzählt. Im Winter bot sich dann die Chance. Eigentlich war nur ein Probetraining ausgemacht worden, dort hatte sich der 19-Jährige aber bestens präsentiert, sodass die Verantwortlichen des KFC ihn mit einem Vertrag ausgestattet haben.