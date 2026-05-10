Tuttlinger Last-Minute-Glück und Reutlinger Offensiv-Spektakel

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In einem hochemotionalen Schlagabtausch sicherte sich der Aufsteiger TuS Ergenzingen drei wichtige Zähler beim FC 07 Albstadt. Die Gäste starteten entschlossen in diese Schicksalspartie. Den Torreigen eröffnete Nils Beurenmeister in der 23. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Druck der Gäste hoch: Erneut war es Nils Beurenmeister, der in der 55. Minute auf 0:2 erhöhte. Als Samuel Dantzler in der 67. Minute das 0:3 markierte, schien die Partie bereits vorzeitig entschieden zu sein. Doch der FC 07 Albstadt bewies eine beeindruckende Moral und bäumte sich in der Schlussphase noch einmal auf. Abdussamed Akbaba hauchte den Hausherren mit seinem Treffer zum 1:3 in der 82. Minute neues Leben ein. Die Spannung wurde fast greifbar, als derselbe Spieler, Abdussamed Akbaba, in der 89. Minute sogar den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielte. Deniz Öztürk setzte in der 90.+4 Minute jedoch mit dem 2:4 den Schlusspunkt unter eine nervenaufreibende Begegnung.

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Vor 111 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem VfL Nagold und dem VfL Mühlheim ein offener Schlagabtausch, der am Ende keinen Sieger fand. Die Gäste aus Mühlheim gingen in der 22. Minute durch Jonas Kirchner mit 0:1 in Führung. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schlug Nagold zurück, als Panagiotis Karypidis in der 47. Minute den Ausgleich zum 1:1 markierte. In einer intensiven zweiten Hälfte brachte Eric Rebholz den Aufsteiger in der 66. Minute erneut mit 1:2 in Front. Doch die Hausherren bewiesen Moral: Ruben Cinar erzielte in der 77. Minute den Treffer zum 2:2-Endstand. ---

Die SG Empfingen untermauerte beim BSV 07 Schwenningen ihre Aufstiegsambitionen und siegte vor 189 Zuschauern souverän. Kurz vor der Pause stellte Nico Rebmann in der 42. Minute die Weichen mit dem 0:1 auf Sieg. In der Schlussphase sorgte Paul Wössner in der 75. Minute mit dem 0:2 für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt unter eine abgeklärte Leistung setzte Denis Bozicevic in der 89. Minute mit dem Tor zum 0:3-Endstand. ---

In einer kampfbetonten Partie vor 100 Zuschauern sicherte sich der VfB Bösingen einen knappen Heimerfolg gegen den VfL Pfullingen. In einem Spiel, das lange Zeit von den Abwehrreihen geprägt war, fiel die Entscheidung erst am Ende. Torsten Müller avancierte zum Matchwinner, als er in der 74. Minute den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg erzielte. Pfullingen bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, blieb jedoch glücklos. ---

Der SV Zimmern musste im Kampf um die vorderen Plätze einen herben Dämpfer hinnehmen und kam beim TSV Harthausen/Scher vor 249 Zuschauern nicht über ein Remis hinaus. Die Hausherren starteten furios: Sebastian Dahlke erzielte bereits in der 7. Minute die 1:0-Führung. Zimmern antwortete in der 24. Minute durch Marius Helmke, der zum 1:1 ausglich. Kurz nach der Pause drehte Tim Heinzelmann in der 48. Minute die Partie zugunsten des Favoriten zum 1:2. Doch Harthausen gab sich nicht geschlagen und kämpfte leidenschaftlich. Erneut war es Sebastian Dahlke, der in der 71. Minute mit seinem zweiten Treffer den 2:2-Endstand markierte. ---

Vor 200 Zuschauern in Seedorf verspielte der Tabellenführer TSG Balingen II in letzter Sekunde den Sieg. Lange Zeit bissen sich die Balinger an der Defensive des SV Seedorf die Zähne aus, ehe Noel Feher in der 67. Minute die vermeintliche Erlösung zum 0:1 erzielte. Alles sah nach einem knappen Sieg für den Primus aus, doch in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) brachen alle Dämme: Jannis Roth markierte den umjubelten Ausgleich zum 1:1. ---

Vor 69 Zuschauern entwickelte sich ein torreicher Schlagabtausch, der an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Gäste aus dem Schwarzwald starteten furios, als Ümit-Kaan Celikkol bereits in der 3. Minute den Treffer zum 0:1 für die Spvgg Freudenstadt erzielte. Die Antwort des SC 04 Tuttlingen ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Buba Camara glich in der 14. Minute zum 1:1 aus. In einer rasanten Anfangsphase brachte Matthias Weimer die Gäste in der 17. Minute mit 1:2 erneut in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren die Partie innerhalb weniger Minuten. Zunächst markierte Marcel Misic in der 53. Minute das 2:2, ehe Nico Wieneke in der 56. Minute zum 3:2 traf. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Dogukan Süzgec verwandelte in der 59. Minute einen Foulelfmeter zum 3:3-Ausgleich. Die Schlussphase wurde hitzig, als Tchoua Krika Aboubakar in der 62. Minute mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl kämpfte Freudenstadt leidenschaftlich, doch in der Nachspielzeit schlug Tuttlingen entscheidend zu: Felix Grimm erzielte in der 90.+2 Minute den 4:3-Endstand. ---