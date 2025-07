Tutic und Haching-Talente zurück bei 1860 Rosenheim – Schellenberg „sehr zufrieden“

Wolfgang Schellenberg will mit seiner jungen Mannschaft eine sorglose Saison spielen. – Foto: mb.presse / Butzhammer

1860 Rosenheim setzt auf die Jugend und Spieler aus der Region. Was sich in den letzten Jahren angedeutet hat, bestätigt sich in der neuen Saison.

Jugend forscht in Rosenheim. Nach der SpVgg Unterhaching II hatte der TSV 1860 Rosenheim am ersten Spieltag der Landesliga Südost den jüngsten Kader der Liga. Die Inntaler arbeiten an einem nachhaltigen Konzept, wollen eigene Jugendspieler pushen und so erfolgreich werden. Mit Wolfgang Schellenberg haben sie für dieses Vorhaben den optimalen Mann an der Seitenlinie. Schellenberg war unter anderem mehr als fünf Jahre im NLZ des TSV 1860 München tätig. „Das Spiel könnte eine interessante Dynamik annehmen, wenn zwei so junge Mannschaften aufeinandertreffen.“

1860-Trainer Schellenberg vor dem Duell gegen die SpVgg Unterhaching II. „Es ist unsere Philosophie, Spielern aus der eigenen Jugend die Chance zu geben“, sagt 1860-Trainer Schellenberg. Zum Saisonauftakt verlor der frühere Regionalligist mit 1:3 gegen Aufsteiger SV Aubing. Für Schellenberg ist das kein Grund zur Sorge: „Ich denke, wir haben gegen eine Top-Mannschaft verdient verloren. Ich bin überzeugt davon, dass Aubing eine gute Rolle in der Runde spielen wird.“

So., 20.07.2025, 16:00 Uhr SV Aubing München SV Aubing TSV 1860 Rosenheim 1860 Rosenh. 3 1 Als Nächstes wartet auf die Rosenheimer eine Wundertüte. Am Mittwoch trifft die Schellenberg-Elf auf die Zweitvertretung der SpVgg Unterhaching. „Man muss abwarten, mit welchem Kader sie kommen“, weiß auch Schellenberg und fügt an: „Das Spiel könnte eine interessante Dynamik annehmen, wenn zwei so junge Mannschaften aufeinandertreffen.“ Top-Transfers für 1860 Rosenheim: Tutic und Markulin kehren zurück ins Inntal Bei den Rosenheimern könnten einige neue Gesichter mit an Bord sein. Mit Noah Markulin und Laurin Fürmeier konnte man zwei Talente der SpVgg Unterhaching nach Rosenheim lotsen. Beide Spieler kommen aus der Region und passen perfekt in das Anforderungsprofil. Markulin spielte bereits in der Jugend für die Rosenheimer, sein Bruder ist Stammspieler in der ersten Mannschaft und der Vater Jugendkoordinator im Verein.