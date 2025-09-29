"Tut weh": Jetzendorf kassiert kurz vor Schluss den Ausgleich

Die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf führten lange, mussten sich am Samstag beim FC Stätzling jedoch mit einem 2:2 begnügen.

Jetzendorf – Die drei Punkte schienen den Landesliga-Fußballern des TSV Jetzendorf beim FC Stätzling sicher. Dann führte eine Fehlerkette zum 2:2-Ausgleich. Die Elf von Trainer Markus Pöllner ließ im zweiten Spiel in Folge nach einem späten Gegentreffer zwei Punkte liegen. „So hat es sich zumindest angefühlt”, sagte Pöllner. Denn seine Mannschaft erspielte sich am Samstag viele gute Chancen, am Ende fehlte der jungen Mannschaft aber die Cleverness für den nächsten Auswärtssieg.

Die Jetzendorfer starteten mit Selbstvertrauen und setzten die Stätzlinger Defensive sofort unter Druck. In der 16. Minute fiel das 0:1: Nach einer Balleroberung von Wlad Beiz trieb Thomas Nefzger den Ball nach vorne. Stefan Stöckl legte quer auf Leon Nuhanovic, der den Angriff technisch sauber vollendete. Ein Bilderbuch-Konter. „Die ersten 35 Minuten waren sehr dominant. Wir hatten das Spiel komplett im Griff“, meinte Trainer Pöllner.

In den zehn Minuten vor der Pause ließ die Dominanz nach, dennoch blieb Jetzendorf gefährlich. Die Gäste versäumten es aber, den zweiten Treffer nachzulegen. Immerhin: Stätzling kam kaum gefährlich vor das Tor, abgesehen von harmlosen Standards.

Nach Wiederanpfiff kippte die Partie. Stätzling investierte nun mehr, Jetzendorf verlor den Zugriff. In der 54. Minute rächte sich dies. Bitter: Ben Geuenich lag nach einem Zweikampf verletzt im gegnerischen Strafraum, das Spiel lief aber weiter. Stätzling spielte den Angriff aus und erhielt eine Ecke. Während sich der kopfballstarke Geuenich in Richtung eigenes Tor zurückschleppte, segelte der Ball bereits in den Strafraum – und Alexander Seifert traf zum 1:1.

Stätzling bestraft den TSV

Die Antwort der Jetzendorfer ließ nicht lange auf sich warten. In der 66. Minute verwertete Nuhanovic eine Flanke am langen Pfosten zum 1:2. Danach hätten die Gäste den Sack zumachen können. „Wir hatten die besseren Chancen, selbst in unserer schwächeren Phase“, betonte Pöllner.

Doch der dritte Treffer fiel nicht. Stattdessen schlug Stätzling in der 87. Minute nach einer Jetzendorfer Fehlerkette zu. Markus Böck glich nach einem von Pöllner verursachten Freistoß, den Torhüter Jeremy Manhard nicht festhalten konnte, zum 2:2 aus.

„Das tut weh. Trotzdem haben wir insgesamt ein richtig gutes Spiel gemacht“, so Pöllner. In der Nachspielzeit sah der TSV-Coach nach seinem zweiten Foul Gelb-Rot. Folgen hatte diese nicht, direkt danach war Schluss.

Trotz des bitteren Endes überwiegt der positive Gesamteindruck. Und: Jetzendorf blieb im neunten Spiel in Folge ungeschlagen.