„Tut weh" – Berg vergibt Chancen und verliert gegen Peiting

Marcel Höhne – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Die Top fünf der Kreisliga 1 rücken für die Berger Fußballer nach der bitteren 1:2-Heimniederlage am Samstag gegen den TSV Peiting in weite Ferne. „Das tut weh, denn wir haben das Spiel hergeschenkt“, haderte MTV-Coach Maximilian Wagner. Zum tragischen Helden wurde Torjäger Marcel Höhne, der zwar zum 1:0 getroffen, aber danach drei Topchancen ausgelassen hatte. „Normal macht er mindestens zwei davon“, kommentierte Wagner.

Er musste jedoch auch eingestehen, dass seine Mannschaft auf heimischem Kunstrasen nicht an die starke Leistung vor einer Woche gegen Aufstiegskandidat ASV Habach anknüpfen konnte. „Wir müssen noch lernen, auch mittelmäßige Spiele für uns zu entscheiden“, sagte Wagner. Nach einem Gestocher im Strafraum brachte Höhne die Hausherren nach 33 Minuten in Front, doch in der zweiten Halbzeit verloren die MTVler immer mehr die Kontrolle über das Match. Peiting glich ebenfalls nach einem Gestocher aus. Danach wurde es richtig dramatisch. Höhne schob den Ball aus sechs Metern knapp am Tor vorbei. Der folgende Abschlag landete bei Bergs Verteidiger Maximilian Maiwald, der den Ball jedoch vertändelte. Das nutzte Peitings Angreifer Matthias Lotter zum Siegtreffer aus (80.). „Wir waren weit aufgerückt, aber das erwarte ich auch von meiner Mannschaft“, kommentierte Wagner.

Die dritte Heimniederlage seiner Fußballer vergrößerte den Abstand zu den zuvor auf Rang fünf liegenden Peitingern auf acht Punkte. „Das wird sehr schwer, den Rückstand noch aufzuholen“, so der MTV-Übungsleiter nach der dritten Pleite auf eigenem Platz in dieser Saison.