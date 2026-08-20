»Tut weh«: Abgang bei Eggenfelden, aber der "V" hofft auf Trendwende

Alessandro Marrazzo (li.) hat den SSV Eggenfelden verlassen und sich dem TSV 1860 Rosenheim angeschlossen. – Foto: Alfred Brumbauer

Es läuft nicht rund beim SSV Eggenfelden in der Landesliga Südost- überhaupt nicht. So deutlich muss man das sagen, denn fünf Pleiten in Folge lassen sich nicht mehr beschönigen. Und nun muss der "V" auch noch kurz vorm Ende der Sommertramsferperiode am 31. August einen weiteren Abgang hinnehmen. Alessandro Marrazzo hat sich nach zweieinhalb Jahren von der Birkenallee verabschiedet und sich dem Bayernligisten TSV 1860 Rosenheim angeschlossen. Es gibt aber auch positive Nachrichten aus der Personalabteilung...



Der Deutsch-Italiener Marrazzo war in der Winterpause der Saison 2023/24 vom TSV Ampfing nach Eggenfelden gekommen und hat sich seitdem zu einer verlässlichen Größe in der Defensive entwickelt. Nun sieht der 22-Jährige offenbar seine Zukunft in der Bayernliga. "Er will`s eine Ebene höher probieren, das ist legitim und da kann man nichts machen. Wir wünschen ihm alles Gute. Natürlich tut das weh, vor allem zu diesem Zeitpunkt", erklärt Eggenfeldens Sportlicher Leiter Joe Stinglhammer, der aber kein böses Wort verliert. Der erfahrene Funktionär kennt die Mechanismen der Branche nur allzu gut. Viel lieber konzentriert sich Stinglhammer darauf, dass am kommenden Wochenende, genauer gesagt am Sonntag, zu Gast beim SV Planegg-Krailling die Trendwende gelingt, und die bräuchte es mit Blick auf die Tabelle schön langsam.



