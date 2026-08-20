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Ligavorschau
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»Tut weh«: Abgang bei Eggenfelden, aber der "V" hofft auf Trendwende
Alessandro Marrazzo (22) hat sich zum Bayernligisten TSV 1860 Rosenheim verabschiedet +++ Nach fünf Pleiten in Serie: Wegweisende Partie am Sonntag beim SV Planegg-Krailling
von Mathias Willmerdinger · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Alessandro Marrazzo (li.) hat den SSV Eggenfelden verlassen und sich dem TSV 1860 Rosenheim angeschlossen. – Foto: Alfred Brumbauer
Es läuft nicht rund beim SSV Eggenfelden in der Landesliga Südost- überhaupt nicht. So deutlich muss man das sagen, denn fünf Pleiten in Folge lassen sich nicht mehr beschönigen. Und nun muss der "V" auch noch kurz vorm Ende der Sommertramsferperiode am 31. August einen weiteren Abgang hinnehmen. Alessandro Marrazzo hat sich nach zweieinhalb Jahren von der Birkenallee verabschiedet und sich dem Bayernligisten TSV 1860 Rosenheim angeschlossen. Es gibt aber auch positive Nachrichten aus der Personalabteilung...
Der Deutsch-Italiener Marrazzo war in der Winterpause der Saison 2023/24 vom TSV Ampfing nach Eggenfelden gekommen und hat sich seitdem zu einer verlässlichen Größe in der Defensive entwickelt. Nun sieht der 22-Jährige offenbar seine Zukunft in der Bayernliga. "Er will`s eine Ebene höher probieren, das ist legitim und da kann man nichts machen. Wir wünschen ihm alles Gute. Natürlich tut das weh, vor allem zu diesem Zeitpunkt", erklärt Eggenfeldens Sportlicher Leiter Joe Stinglhammer, der aber kein böses Wort verliert. Der erfahrene Funktionär kennt die Mechanismen der Branche nur allzu gut. Viel lieber konzentriert sich Stinglhammer darauf, dass am kommenden Wochenende, genauer gesagt am Sonntag, zu Gast beim SV Planegg-Krailling die Trendwende gelingt, und die bräuchte es mit Blick auf die Tabelle schön langsam.
"Es wird Zeit, den Bock umzustoßen! Wir haben vergangene Woche gegen München-Lerchenau sicher kein schlechtes Spiel gemacht, müssen aber einfach auch anerkennen, dass der Gegner besser war. Das war eine super Mannschaft. Allgemein ist die Südost eine brutal starke Liga. Mit Planegg-Krailling sehen wir uns aber auf Augenhöhe und wir wollen den Auswärtsdreier holen", so Stinglhammer. Personell gibt es durchaus auch gute Nachrichten. Yehor Kosiachenko kehrt in den Kader zurück, auch Laurin Hansbauer ist aus dem Urlaub zurück und wieder dabei. Zudem liegt nun auch die Spielgenehmigung für Elias Muteba vor. Der 18-Jährige, ausgebildet beim SV Wacker und beim FC Bayern und zuletzt in Österreich beim SV Ried am Ball, wird zum ersten Mal im Kader dabei sein und dürfte sein Debüt geben.