"Tut verdammt weh": Stimmen nach dem Aufstiegsdrama von Horrem

"Ich muss vorsichtig sein, mit dem was ich sage, dass das Spiel da wirklich 6:0 ausgeht. Ich meine, es kann auch jeder sagen, dass wir zwei, drei Tore mehr schießen können", sagte ein komplett aufgelöster Elsdorf-Cheftrainer Dustin Tesch nach Spielende über die absurde Konstellation in der Abschlusstabelle. Fliesteden und Elsdorf haben die gleiche Punktzahl wie Tordifferenz, doch Fliestedens 105 Tore übertrumpfen deren 102 auf Seiten der Nullachter. "Dass am Ende mehr geschossene Tore zum Aufstieg reichen, tut verdammt weh."

Dabei hatte der SCE in der tiefsten Nachspielzeit noch durchaus Chancen auf den goldenen Treffer zum Aufstieg, doch ausgerechnet Luca Gruttmann – der Elsdorf durch seinen Treffer zum 2:1 erst in Führung brachte – vergab zwei überaus vielversprechende Gelegenheiten. Tesch nahm infolgedessen seinen Top-Torjäger klar in Schutz: "Kein Vorwurf! Der Junge hat 25 Tore geschossen und hat uns genug Spiele gezogen, genug gute Aktionen gehabt."

Angesichts des so bitteren Scheiterns der Elsdorfer, konnte man fast vergessen, dass deren Kontrahenten ebenfalls fast bis zum Schluss auf den Aufstieg hoffen durften.

"Es herrscht irgendwo eine Leere. In der ersten Halbzeit musst du mit 2:1 oder 3:1 vorne liegen", konstatierte Horrems Cheftrainer Oliver Lehrbach. "Wir kommen eigentlich nach dem 0:1 direkt wieder und sind dann, glaube ich, auch am Drücker. In der zweiten Hälfte die erste Viertelstunde auch wieder. Dann hatten wir so 20 Minuten, wo wir nicht mehr so richtig Zugriff hatten."

Der HSV-Übungsleiter richtete im Zuge dessen auch ein paar aufmunternde Worte an seine eigenen Mannen und auch den Elsdorfer Gegner: "Ich glaube, die Mannschaften müssen sich nichts vorwerfen, haben eine unfassbar geile Saison gespielt. Beides Teams mit viel Leidenschaft – als Team über die ganze Saison aufgetreten."

Doch klar ist natürlich auch: "Davon können wir uns nichts kaufen – Elsdorf nicht, wir nicht – aber das gehört zum Fußball dazu."

Dass Elsdorf in der Nachspielzeit unerwartet mit zwei Toren gewinnen musste, blieb natürlich auch den Hausherren nicht verborgen. Ohne das Parallelspiel gesehen zu haben, ließ sich Lehrbach aber keine klare Meinung über den Fliestedener Kantersieg in Birkesdorf entlocken: "Was soll ich dazu sagen? Für Birkesdorf ging es um nichts mehr, da will ich auch gar nichts reininterpretieren. Ich finde halt, wer zum Schluss Erster ist, der hat es dann auch irgendwo verdient."

Eine kleine Spitze in Richtung des Meisters und Aufsteigers ließ sich Lehrbach dennoch nicht nehmen: "Auf der anderen Seite: Die zwei Teams, die wirklich als Teams aufgetreten sind die, die jetzt dahinterstehen. Manchmal schießt Geld dann doch Tore."