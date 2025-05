»Tut unfassbar weh«: Bamberg und TG München abgestiegen!

Ja, es hat sich abgezeichnet. Und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt - ist aber nun tot. Die SpVgg Hankofen-Hailing hat am Samstag des 33. Spieltages in der Regionalliga Bayern die SpVgg Bayreuth (überraschend) mit 1:0 geschlagen. Somit sind die Dorfbuam fix in der Relegation - und der FC Eintracht Bamberg sowie Türkgücü München abgestiegen. "Man kann sich nicht auf einen Abstieg vorbereiten: Es tut unfassbar weh! Unfassbar bitter!", rang TG-Manager Enver Maltas nach dem feststehenden Bayernliga-Fall nach Worte. "Aber: Respekt an die Jungs und an den Coach, die vielen Widrigkeiten getrotzt haben. Unser Blick ist nach vorne gerichtet!"