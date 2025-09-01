Unbändiger Kampfgeist führt den SV Heimstetten zum ersehnten ersten Saisonsieg (hier Daniel Steimel). – Foto: Dieter Michalek

"Tut unendlich gut": Heimstetten feiert ersten Saisonsieg

Gegen den SV Schalding-Heining feiert der SV Heimstetten seinen ersten Saisonsieg. Trainerin Sarah Romert war nach dem Spiel sehr erleichtert.

Es ist vollbracht. In dieser irren Bayernliga. In der die Vereine gefühlt immer und überall Unentschieden spielen, hat nun auch der SV Heimstetten seinen ersten Dreier eingefahren. Der Saisonstart im Allgemeinen und das 3:2 (2:2) gegen den SV Schalding-Heining im Speziellen war eine schwere Geburt. Der erste Teil der Spielgeschichte war jedoch die zweimalige Führung der Gäste aus Passau durch Elion Haxhosaj (11.) und Simon Dorfner (36.). Bis Mitte der ersten Halbzeit war Schalding-Heining feldüberlegen und da hätte der Gast auch 0:2 führen können. Die in der Saison vom Glück wahrlich nicht verfolgten Heimstettener hatten diesmal auch ein bisschen Dusel, weil sie mit einem Eigentor (Christoph Szili, 27.) in das Spiel zurückgeholt wurden. Nach einer Steigerung machte man dann auch aus eigener Kraft den Ausgleich durch einen Monsterkracher von Quentin Kehl in den Knick (43.). Klar war dennoch, dass dieses 2:2 beim Gang in die Kabine ziemlich schmeichelhaft war.

Starke Defensivleistung sorg für drei Punkte Nach dem Seitenwechsel begannen die Heimstettener dann, sich den Sieg zu verdienen. Direkt nach Wiederbeginn vollstreckte Dominique Girtler nach einer Flanke von Lukas Riglewski, dem die Schaldinger viel Platz gaben und nicht wirklich attackierten. Nun hatte sich auch der Kreis der Torschützenleiste geschlossen. Nach den Gäste-Torschützen (Haxhosaj, Dorfner) hat mit Girtler noch ein dritter Mann getroffen von den Jungs, die vergangene Saison bei Unterhaching II zusammen kickten. Heimstetten verdiente sich die drei Punkte dann mit einer starken Defensivleistung. Schalding drückte, versuchte alles und hatte dann auch eine Ecke nach der anderen. Die ganz großen Torchancen hatte der Gast aber nicht. Gefühlt waren die Heimstettener bei ihren Entlastungsangriffen dem 4:2 näher. Spätestens in der 85. Minute hätte es eigentlich fallen müssen, als Daniel Steimel ganz alleine auf den Torwart zulief.