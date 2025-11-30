"Tut sehr gut": Heimstetten geht mit Kantersieg in die Winterpause

Tief in der zweiten Hälfte zwirbelt Lukas Riglewski, der spielende Co-Trainer beim Bayernligisten SV Heimstetten, eine Ecke maßgenau an die Strafraumgrenze – zum dort lauernden Yannick Günzel. Der Abwehrmann holt nun weit aus, um einen Volleykracher der Marke Traumtor zu erzielen. Doch stattdessen schlägt Günzel ein kapitales Luftloch – worüber er freilich selbst am meisten lacht.

Denn nicht nur hat der Routinier bis hierhin gegen den TuS Geretsried eine starke Partie gespielt. Sondern sie ist beim Stand von 4:1 auch längst entschieden zugunsten seines SVH. Dieser wird den Aufsteiger am Ende mit einer 5:1-Packung nach Hause schicken – wobei die Gastgeber von gleich zwei Platzverweisen profitieren, die Geretsried sich kurz nach der Pause einhandelt.

„Uns tut es sehr gut, dass wir jetzt mit einem positiven Gefühl in die Pause gehen“, freut sich SVH-Trainerin Sarah Romert über den Kantersieg im letzten Spiel des Jahres. Durch den Erfolg überwintert ihre Mannschaft auf Tabellenplatz sieben – eine ordentliche Bilanz, wenngleich sich der eine oder andere in Heimstetten mehr erhofft hätte.

"Spannungskurve war sehr wechselhaft"

Gegen Geretsried jedenfalls werden die Erwartungen der gerade mal 120 Zuschauer voll erfüllt. So beginnen die Platzherren schwungvoll und gehen schon nach acht Minuten in Führung. Ausgangspunkt ist dabei ein Schuss von Vitus Vochatzer, den TuS-Keeper Cedomir Radic nur abklatschen lässt – direkt vor die Füße von Dominique Girtler. Dessen achtes Saisontor ist danach nur noch Formsache.

Indes wirkt das 1:0 eher wie eine Schlaftablette auf die Heimstettner. Oder wie es Sarah Romert ausdrückt: „In der ersten Hälfte war unsere Spannungskurve sehr wechselhaft.“ Einen von mehreren Durchhängern ihrer Elf kann Geretsried in Person von Srdan Ivkovic zum 1:1-Ausgleich nutzen (19.). In der Folge tritt der SVH jedoch wieder aufs Gas und setzt sich bis zur Pause durch zwei Treffer von Ikenna Ezeala und Co-Spielertrainer Riglewski auf 3:1 ab.

Lukas Riglewski macht den Deckel drauf

Kurz nach Wiederanpfiff folgt dann die Vorentscheidung – jedoch nicht durch weitere Tore, sondern in Form zweier Platzverweise für die Gäste. Der erste ist eine glatte Rote Karte nach einem Handspiel von Keita Kawai, die Geretsrieds Trainer in Rage bringt, und über die man sich auch auf der SVH-Bank gewundert habe, wie Rohmert einräumt. Keine fünf Minuten später verabschiedet sich dann Srdan Ivkovic nach einem Zweikampf mit Fabian Cavadias per Ampelkarte ebenfalls vorzeitig zum Duschen.

Mit zwei Mann mehr auf dem Feld hat Heimstetten die Partie fortan mühelos im Griff und kommt noch zu zwei weiteren Treffern. Sie gehen beide aufs Konto von Toptorjäger Riglewski, der somit nach dem Abpfiff einen 5:1-Sieg mit seinen Kollegen bejubeln kann.

SV Heimstetten – TuS Geretsried 5:1 (3:1) SVH: Poyda, Cavadias (71. Ildas), Günzel, Ezeala, Rüther (65. Gebhart), Titze (71. Nauen), Vochatzer, Polat, Riglewski, Leitl (59. Kehl), Girtler (65. Fink). Tore: 1:0 Girtler (9.), 1:1 Ivkovic (19.), 2:1 Ezeala (26.), 3:1 Riglewski (43.), 4:1 Riglewski (64.), 5:1 Riglewski (75.). Gelb-Rot: Ivkovic (52.). Rot: Kawai (48.). Schiedsrichter: Jakob Putz (SV Perlesreut). Zuschauer: 120.