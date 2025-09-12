»Tut richtig weh«: Verkehrte Fußballwelt in Wernberg



Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Heute ist viel für uns gelaufen. Das Spiel begann mit zwei Fehlern im Aufbauspiel und zwei Riesenchancen für Hahnbach, die zum Glück nicht drin waren. Danach kamen wir richtig gut ins Spiel und waren bis zur Halbzeit spielbestimmend. Mit einem Traumfreistoß von Johannes Schwirtlich gingen wir in Führung und hätten vor der Halbzeit noch nachlegen müssen. Nach dem Seitenwechsel hatte Hahnbach eine Drangphase mit drei, vier richtig guten Chancen. Im Anschluss haben wir sie zielstrebig und effektiv ausgekontert. Großes Lob an die Mannschaft für diese geile Leistung. Kirwa-Siege sind schön!“



Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Wir mussten heute erfahren, wie weh Fußball tun kann. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft mit den besseren Torchancen. Nach fünf Minuten mussten wir eigentlich 2:0 führen, liefen zweimal allein aufs Tor zu. Stattdessen kassierten wir durch einen direkten Freistoß das 0:1 – ein Sonntagsschuss. Trotzdem waren wir die bessere Mannschaft, während der Gegner viel mit weiten Bällen nach vorne operiert hat. Wir hatten Chance um Chance, verzeichneten einen Pfosten- und einen Lattenschuss. Wir hätten noch zusätzlich 60 Minuten spielen können und hätten kein Tor geschossen. So ein Spiel tut richtig weh: Eigentlich gehst du mit einem positiven Gefühl und weißt, du warst du klar bessere Mannschaft, aber verlierst das Spiel 0:4. Das ist Wahnsinn. Mund abputzen, weiter geht‘s!“