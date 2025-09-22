Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen holte auch gegen den TSV Wasserburg keinen Zähler. – Foto: mb.presse / Butzhammer

„Tut gerade so weh": Ansorge spricht nach dritter GAP-Pleite in Serie Packung für Garmisch-Partenkirchen

Garmisch-Partenkirchen verliert sein drittes Spiel in Folge. Die Niederlage schmerzt besonders, da der 1. FC gut begann und am Ende eine Packung kassierte.

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen findet in der Landesliga weiter nicht mehr in die Spur. Beim Spitzenteam TSV Wasserburg kassierte er am Freitagabend eine weitere hohe Niederlage (0:4). Dabei war der Start in die Begegnung zunächst ordentlich. Trainer Markus Ansorge beorderte seine Fußballer nach hinten, die defensive Stabilität hatte Vorrang. Mit Lukas Kunzendorf, Lucas Pfefferle und Momo Ndiaye bot er gleich drei Sechser auf. Dieser Schachzug zeigte Wirkung. Die Gastgeber waren die spielbestimmende Mannschaft, hatten mehr Ballbesitz, viel machten sie daraus jedoch nicht. „Die vielen langen Bälle haben wir echt gut verteidigt“, betonte Ansorge zufrieden. Da fiel es auch nicht großartig ins Gewicht, dass Ndiaye nach 13. Minuten mit einer Zerrung vom Feld musste, Gabriel Taffertshofer nahm seine Position ein.

Fr., 19.09.2025, 19:00 Uhr TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 1.FC Garmisch-Partenkirchen Garmisch-P. 4 0 Alles sah nach einem schmucklosen Remis zur Halbzeit aus, doch dann passierte es. Ein Wasserburger kommt zwischen Nicolai Bierling und Christoph Schmidt zu Fall und Schiedsrichter Maximilian Riedl zeigt zum Entsetzen der FC-Spieler auf den Punkt. „Das war eine ganz blöde Situation“, ärgerte sich Ansorge über den schmeichelhaften Elfmeter. Thomas Voglmaier war es egal, er ließ sich diese Chance zur Führung (42. Minute) nicht nehmen. „Mit der zweiten guten Möglichkeit macht Wasserburg das Tor. Das passt zu unserer Situation.“