„Tut extrem weh“: Bayern-Trainer Gaydarov äußert sich zur Brügge-Schmach

Klare Niederlage in der Youth League: Die U19 des FC Bayern verliert mit 0:3 gegen den Club Brügge – Trainer Gaydarov zieht nach dem Spiel Bilanz.

Bereits am ersten Spieltag der Youth League blieb die U19 des FC Bayern gegen den FC Chealsea ohne Punkte. Doch die Nachwuchskicker des Rekordmeisters zeigten eine starke Reaktion: Am zweiten Spieltag feierten sie gegen Pafos FC einen überzeugenden 3:0-Erfolg. Nach der Brügge-Pleite stehen die Bayern jetzt aber mit dem Rücken zur Wand.

München – Der dritte Spieltag der Youth League war ein weiterer Dämpfer für die U19 des FC Bayern . Am Campus setzte es gegen den Club Brügge eine deutliche 0:3-Niederlage – und das ausgerechnet unter den Augen von Max Eberl und Christoph Freund.

Drei Punkte aus drei Partien in der Youth League sind eine magere Ausbeute. Besonders ärgerlich: Anders als bei den Profis gibt es in der U19-Königsklasse nur sechs Spieltage. Der Druck steigt – aktuell steht die U-19 auf Platz 23 in der UYL-Tabelle. Das würde das vorzeitige Aus nach der Gruppenphase bedeuten.

„Mit der Gefühlslage müssen die Jungs auch umgehen. Aus solchen Spielen kannst du individuell als auch als Teamgefüge extrem viel rausziehen.“

Bayern-Trainer Peter Gaydarov nach der Pleite gegen Brügge.

„Wir haben um die Stärken von Brügge gewusst. Wir hatten Ideen mit dem Ball, wie wir ihnen wehtun können. Im letzten Drittel hat uns die Durchschlagskraft gefehlt“, sagte U-19 Bayern Trainer Peter Gaydarov im Anschluss zu Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Im Spiel merkte man besonders den physischen Unterschied: Die Gäste waren älter und größer. Die jungen Münchner konnten oftmals körperlich nicht mithalten. „Der physische Aspekt war definitiv ein Faktor“, sagte Gaydarov, der auch einen Zusammenhang in der extrem jungen Bayern-Mannschaft sah.

Bayern lief mit deutlich jüngerer Mannschaft als der FC Brügge auf

Während bei Brügge vor allem Spieler aus dem Jahrgang 2006 aufliefen, starteten beim FC Bayern drei Spieler aus dem Jahrgang 2009. „Das sind drei Jahre Entwicklung. Körperlich, aber auch mental“, so Gaydorov. „Die Erfahrung hat man natürlich gesehen. Das ist immer die Challenge, wenn wir extrem jung spielen. Der physische Faktor und das Tempo waren spielentscheidend.“

Der Spielverlauf ging aber nicht nur in eine Richtung. Auch die Münchner hatten einige starke Aktionen. Der Unterschied – die Gäste waren vor dem Tor eiskalt. „Wir waren nicht auf unserem Top-Level“, sagte Gaydarov. „Das Ganze tut extrem weh. Mit der Gefühlslage müssen die Jungs auch umgehen. Aus solchen Spielen kannst du individuell als auch als Teamgefüge extrem viel rausziehen.“

Für die Zukunft der U19 ist der Übungsleiter der Münchner dennoch positiv gestimmt: „So bittere Ergebnisse sind Teil der Entwicklung. Aus solchen Spielen lernt man teilweise mehr als aus Siegen.“

Bayern München will gegen den TSV 1860 eine Reaktion zeigen

Für die Bayern gibts am Sonntag den nächsten Kracher. Derby gegen die U19 des TSV 1860 München. Für Gaydarovs Team ein weiterer Härtetest: „Wir wollen die nächsten Spiele wieder Ergebnisse liefern. Dann geht das auch relativ schnell, dass wir wieder mit Selbstvertrauen agieren. Das Derby ist eine gute Möglichkeit, sofort eine gute Reaktion zu zeigen.“