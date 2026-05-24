"Tut brutal weh" - Vorwärts Nordhorn verliert Derby bei der Eintracht

Das Derby zwischen dem SV Eintracht Nordhorn und dem SV Vorwärts Nordhorn lockte am Freitag 3100 Zuschauer an und bot eine stimmungsvolle Kulisse. Am Ende setzte sich Eintracht Nordhorn mit 2:1 durch, wodurch Vorwärts Nordhorn im Titelrennen einen herben Rückschlag hinnehmen muss.
Vorwärts erwischte zunächst den besseren Start und ging in der 22. Minute durch Christopher Hölscher mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten, denn Miles Rice erzielte nur sieben Minuten später den Ausgleich zum 1:1. Es war bereits das elfte Saisontor für den Winterneuzugang. Nach dem Seitenwechsel sorgte Shane De Leon mit seinem Treffer in der 58. Minute für die Entscheidung zugunsten der Eintracht.
Vorwärts-Trainer Viktor Maier zeigte sich nach der Niederlage enttäuscht. Die Pleite „tut brutal weh, weil wir uns viel vorgenommen haben“. Insgesamt sei es „von beiden Seiten kein gutes Fußballspiel“ gewesen, allerdings habe Eintracht „die Fehler von uns effektiv und mit ihrer individuellen Klasse ausgenutzt“.
Trotz der Enttäuschung hob Maier die Atmosphäre rund um das Derby hervor. Es seien „beeindruckende Rahmenbedingungen mit der geilen Kulisse von über 3000 Zuschauern“ gewesen. Zudem bedankte er sich bei allen Fans, „die uns unterstützt haben“.
Tabellarisch tut die Niederlage natürlich enorm weh. Man bleibt zwar auf Rang eins, doch Garrel kann am Mittwoch beim Nachholspiel in FIrrel die Tabellenführung übernehmen. Auch GW Mühlen ist nur noch zwei Punkte hinter dem Tabellenführer.
Die Eintracht hingegen bleibt auf Platz sechs, drei Punkte hinter Papenburg.