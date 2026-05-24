"Tut brutal weh" - Vorwärts Nordhorn verliert Derby bei der Eintracht

Vorwärts erwischte zunächst den besseren Start und ging in der 22. Minute durch Christopher Hölscher mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten, denn Miles Rice erzielte nur sieben Minuten später den Ausgleich zum 1:1. Es war bereits das elfte Saisontor für den Winterneuzugang. Nach dem Seitenwechsel sorgte Shane De Leon mit seinem Treffer in der 58. Minute für die Entscheidung zugunsten der Eintracht.

Vorwärts-Trainer Viktor Maier zeigte sich nach der Niederlage enttäuscht. Die Pleite „tut brutal weh, weil wir uns viel vorgenommen haben“. Insgesamt sei es „von beiden Seiten kein gutes Fußballspiel“ gewesen, allerdings habe Eintracht „die Fehler von uns effektiv und mit ihrer individuellen Klasse ausgenutzt“.

Trotz der Enttäuschung hob Maier die Atmosphäre rund um das Derby hervor. Es seien „beeindruckende Rahmenbedingungen mit der geilen Kulisse von über 3000 Zuschauern“ gewesen. Zudem bedankte er sich bei allen Fans, „die uns unterstützt haben“.