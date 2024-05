TuSpo zeigt gegen den Spitzenreiter die beste Saisonleistung

Die Richrather unterliegen dem 1. FC Wülfrath in der Bezirksliga äußerst knapp mit 0:1. Siege feiern der HSV Langefeld und die zweite Mannschaft der Sportfreunde Baumberg, der SC Reusrath verliert dagegen deutlich.

Bereits nach wenigen Sekunden ein Sinnbild des Mutes, den TuSpo im Flutlichtspiel ausstrahlte: Mit Anpfiff spielten die Gastgeber nach vorne, und ein Steckpass von Dustin Beyen auf Kevin Kluthe geriet nur ein wenig zu lang – sonst wäre der Angreifer alleine auf Gäste-Keeper Semih Demirhat zugelaufen (1.). Wülfrath spielte in der Folge mit, zeigte seine Qualitäten, wurde aber weitestgehend nicht zwingend.

TuSpo Richrath – 1. FC Wülfrath 0:1 (0:1). Auch einen Tag nach der Niederlage überwogen bei TuSpo-Coach Lukas Beruda die positiven Emotionen. Seine Elf hatte mit dem Spitzenreiter lange auf Augenhöhe gespielt und war dank eines bärenstarken zweiten Spielabschnitts letztlich insgesamt sogar die überlegene Mannschaft. „Wir haben unser bestes Saisonspiel gezeigt“, lobte er, „wir hatten das Spiel so gut im Griff, dass man nicht gesehen hat, dass zehn Plätze zwischen den beiden Teams liegen.“ Egal welche taktische Variante der Ligaprimus etwa beim Anlaufverhalten wählte, Richrath fand stets eine fußballerische Lösung.

So war es eine Standardsituation, die zum Treffer des Tages führte: Eric Gweth verwertete einen in der Mitte verlängerten langen Einwurf am zweiten Pfosten, von dem sich die Hintermannschaft überrumpeln ließ (34.). „Wir hatten dabei keine gute Zuteilung“, sagte Beruda, „wir haben zu weit durchgeschoben.“ Eine Umstellung von Raum- zu Manndeckung behob diesen Fehler im weiteren Verlauf.

Der Rückstand schien die Hausherren keineswegs zu verunsichern, er blies noch mehr Wind in die Segel des stark agierenden Aufsteigers. Nach einem Doppelpass von Kluthe und Levent Plesina schlug Kluthe eine scharfe Flanke nach innen, wo der Ball deutlich mit der Hand verteidigt wurde – der Unparteiische entschied sofort auf Elfmeter (40.). Kapitän Emil Vincazovic trat an, scheiterte aber mit einem wenig platzierten Schuss rechts unten.

Wer nun glaubte, Richrath sei nun gebrochen, sah sich getäuscht. TuSpo kam noch besser aus der Kabine und setzte einem vermehrt abwartenden Tabellenführer ordentlich zu. Dessen taktische Kniffe griffen nicht, weil die Richrather für nahezu alles einen Ausweg zu haben schienen. Der einzige Makel: die Chancenverwertung. So vergab die Beruda-Elf nach knapp einer Stunde sogar eine Vierfach-Möglichkeit, bei der Kluthe, Marco Uebber, Beyen und Nephtalie Ngoma Ndey zum Abschluss kamen. So blieb es bei der knappen Niederlage. „Die ganze Arbeit, die wir gemacht haben, hat sich gelohnt“, betonte Beruda dennoch, „trotz der schlechten Ergebnisse in der Rückrunde haben wir eine Entwicklung genommen.“

Siege für Baumberg und HSV