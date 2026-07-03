TuSpo Surheide verstärkt sich mit Ayoub Alnasin

– Foto: TuSpo Surheide

Der TuSpo Surheide treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Ayoub Alnasin den nächsten Neuzugang vorgestellt. Der Offensivspieler soll der Mannschaft vor allem mit seiner Laufbereitschaft, seinem Tempo und seiner kompromisslosen Einstellung weiterhelfen.

Alnasin gilt als Spieler, der sich über Einsatz, Zweikampfstärke und unermüdlichen Aufwand definiert. Große Worte oder das Rampenlicht seien nicht sein Ding – stattdessen wolle er sich über Leistungen auf dem Platz empfehlen.

Vor allem dann, wenn im Spiel neue Energie gefragt ist, traut der Verein dem Angreifer eine wichtige Rolle zu. Mit seiner Mentalität und seinem hohen Laufpensum soll er frischen Schwung bringen und bis zur letzten Minute alles für die Mannschaft investieren.