TuSpo Surheide verstärkt sich mit Ayoub Alnasin

Der TuSpo Surheide treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Ayoub Alnasin den nächsten Neuzugang vorgestellt. Der Offensivspieler soll der Mannschaft vor allem mit seiner Laufbereitschaft, seinem Tempo und seiner kompromisslosen Einstellung weiterhelfen.
Alnasin gilt als Spieler, der sich über Einsatz, Zweikampfstärke und unermüdlichen Aufwand definiert. Große Worte oder das Rampenlicht seien nicht sein Ding – stattdessen wolle er sich über Leistungen auf dem Platz empfehlen.
Vor allem dann, wenn im Spiel neue Energie gefragt ist, traut der Verein dem Angreifer eine wichtige Rolle zu. Mit seiner Mentalität und seinem hohen Laufpensum soll er frischen Schwung bringen und bis zur letzten Minute alles für die Mannschaft investieren.
Ein Spieler, der nie aufgibt
Alnasin kennt den Verein bereits bestens. Er stammt aus der eigenen Jugend des TuSpo und gehörte anschließend mehrere Jahre zum Herrenkader. In der vergangenen Saison lief der Offensivspieler für den TSV Wulsdorf auf, nun kehrt er nach Surheide zurück.
Mit der Verpflichtung setzt der TuSpo Surheide seinen personellen Umbruch fort und gewinnt einen Spieler hinzu, der die Mannschaft nicht nur fußballerisch, sondern auch mit seiner Einstellung bereichern soll. Für einen Verein, der in der Landesliga Bremen erneut eine gute Rolle spielen möchte, könnte genau dieser Spielertyp von großer Bedeutung werden.