TuSpo Surheide verpflichtet Robin Hirzler für die Defensive

Der TuSpo Surheide hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Robin Hirzler wechselt ein erfahrener Defensivspieler zum Landesligisten. Der 25-Jährige kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Außenbahn eingesetzt werden und bringt die Erfahrung aus mehr als 100 Einsätzen in der Landesliga mit.
Nach Angaben des Vereins ging der erste Kontakt von Hirzler selbst aus. Gegen Ende der vergangenen Saison meldete sich der Abwehrspieler beim Trainerteam, um sich im Training vorzustellen. Nur wenige Wochen später fiel die Entscheidung für einen Wechsel nach Surheide.
Der TuSpo beschreibt Hirzler als spielstarken Defensivakteur, der sich durch Ruhe am Ball, gutes Stellungsspiel und ein ausgeprägtes Spielverständnis auszeichnet. Besonders seine Fähigkeit, Spielsituationen früh zu erkennen und auch unter Druck die Übersicht zu behalten, soll der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Dank seiner Fitness könne der 25-Jährige zudem über die gesamte Spielzeit ein hohes Tempo gehen.
Trainerteam von den Qualitäten überzeugt
Auch das Trainertrio um Abbass Moussa, Ali Moussa und Waldemar Maibach sieht in Hirzler eine wichtige Verstärkung. In einer Mitteilung des Vereins loben die Verantwortlichen vor allem seine Spielintelligenz, seine Flexibilität und seine Qualitäten im Spielaufbau. Man sei überzeugt, mit ihm einen Spieler verpflichtet zu haben, der der Mannschaft vom ersten Tag an weiterhelfen könne.
Mit der Verpflichtung setzt der TuSpo Surheide seine Kaderplanung konsequent fort und verstärkt sich gezielt mit einem Defensivspieler, der neben seiner Erfahrung auch Führungsqualitäten in die Mannschaft einbringen soll.
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