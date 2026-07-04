TuSpo Surheide verpflichtet Robin Hirzler für die Defensive

– Foto: TuSpo Surheide

Der TuSpo Surheide hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Robin Hirzler wechselt ein erfahrener Defensivspieler zum Landesligisten. Der 25-Jährige kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Außenbahn eingesetzt werden und bringt die Erfahrung aus mehr als 100 Einsätzen in der Landesliga mit.

Nach Angaben des Vereins ging der erste Kontakt von Hirzler selbst aus. Gegen Ende der vergangenen Saison meldete sich der Abwehrspieler beim Trainerteam, um sich im Training vorzustellen. Nur wenige Wochen später fiel die Entscheidung für einen Wechsel nach Surheide.

Der TuSpo beschreibt Hirzler als spielstarken Defensivakteur, der sich durch Ruhe am Ball, gutes Stellungsspiel und ein ausgeprägtes Spielverständnis auszeichnet. Besonders seine Fähigkeit, Spielsituationen früh zu erkennen und auch unter Druck die Übersicht zu behalten, soll der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Dank seiner Fitness könne der 25-Jährige zudem über die gesamte Spielzeit ein hohes Tempo gehen.