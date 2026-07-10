TuSpo Surheide verpflichtet Mittelfeldtalent Junes Baltaji

– Foto: TuSpo Surheide

Der TuSpo Surheide treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat mit Junes Baltaji bereits den zwölften Neuzugang für die kommende Landesliga-Saison vorgestellt. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom JFV Bremerhaven zu den Blau-Weißen.

Nach Einschätzung des Vereins zeichnet sich Baltaji vor allem durch seine Spielintelligenz, seine Technik und seine Ruhe am Ball aus. Hinzu kommen Übersicht und Kreativität, die ihn zu einem prägenden Spieler im Mittelfeld machen sollen. Besonders unter Druck treffe der 18-Jährige häufig die richtigen Entscheidungen.

Trotz seines jungen Alters bringt Baltaji bereits einige Erfahrungen mit. Mehrere Jahre verbrachte der zentrale Mittelfeldspieler in einem Fußballinternat in Süddeutschland, wo er sich sportlich und persönlich weiterentwickelte und auf hohem Niveau ausgebildet wurde.

Mit Baltaji gewinnt der TuSpo Surheide einen entwicklungsfähigen Mittelfeldspieler, dem die Verantwortlichen zutrauen, sich in der Landesliga schnell zu etablieren und langfristig eine wichtige Rolle im Team einzunehmen.

Das Trainerteam um Abbass Moussa, Ali Moussa und Waldemar Maibach sieht im Neuzugang großes Potenzial. „Junes bringt für sein Alter außergewöhnliche Fähigkeiten mit. Seine Spielintelligenz und Technik stechen sofort heraus. Er hat das Potenzial, sich zu einem echten Führungsspieler zu entwickeln und auf dem Platz Verantwortung zu übernehmen. Jetzt gilt es für ihn, weiter hart zu arbeiten und seinen Weg konsequent zu verfolgen“, erklären die Trainer.

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