TuSpo Surheide schnappt sich Wunschspieler Nils Schäfer

– Foto: TuSpo Surheide

Der TuSpo Surheide hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Landesliga-Saison vorgestellt – und spricht dabei von einem echten Wunschtransfer. Nils Schäfer wechselt vom FC Lune nach Surheide und soll das zentrale Mittelfeld der Blau-Weißen verstärken.

Nach Angaben des Vereins stand Schäfer bereits seit Monaten ganz oben auf der Wunschliste des Trainerteams. Lange Zeit schien ein Wechsel jedoch unrealistisch, da der Mittelfeldspieler viele Jahre für den FC Lune aktiv war. Erst intensive Gespräche überzeugten ihn davon, sich den TuSpo zunächst im Training anzusehen.

Die Verantwortlichen trauen dem Neuzugang eine tragende Rolle zu. Schäfer gilt als spielintelligenter zentraler Mittelfeldspieler, der mit seiner Athletik, seiner körperlichen Präsenz und seinem starken linken Fuß das Spiel prägen kann. Zudem soll er mit seiner Erfahrung schnell Verantwortung innerhalb der Mannschaft übernehmen.

Nach nur einer Einheit und zwei weiteren offenen Gesprächen fiel schließlich die Entscheidung zugunsten des Landesligisten.

Entsprechend groß ist die Freude bei den Trainern Abbass Moussa, Ali Moussa und Waldemar Maibach. „Nils ist ein Führungsspieler, wie man ihn sich wünscht. Physisch stark, spielintelligent und mit einem außergewöhnlichen linken Fuß. Er gibt unserem Zentrum sofort Stabilität und Qualität. Wir sind sehr froh, dass er sich für unseren Weg entschieden hat“, erklärt das Trainerteam.

Mit der Verpflichtung von Schäfer gewinnt der TuSpo Surheide einen weiteren erfahrenen Spieler für das Mittelfeld. Nach den Vorstellungen der Verantwortlichen soll er mit seinen Qualitäten dazu beitragen, die Mannschaft in der kommenden Landesliga-Saison auf ein höheres Niveau zu heben.

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