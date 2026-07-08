TuSpo Surheide baut auf Eigengewächs Fabian Grunau

– Foto: TuSpo Surheide

Der TuSpo Surheide setzt weiterhin auf den eigenen Nachwuchs. Mit Fabian Grunau rückt ein weiteres Talent aus der U19 in den Kader der ersten Mannschaft auf. Der 18-Jährige könnte altersbedingt noch im Jugendbereich spielen, trainierte jedoch bereits in der vergangenen Saison regelmäßig bei den Herren mit und sammelte erste Einsatzminuten.

Grunau überzeugt vor allem durch seinen großen Einsatzwillen und seine intensive Spielweise. Der laufstarke Nachwuchsspieler scheut keinen Zweikampf und bringt mit seiner Dynamik viel Energie auf den Platz.

Die Trainer Abbass Moussa, Ali Moussa und Waldemar Maibach sehen in Grunau einen Spieler mit viel Potenzial. Besonders sein Ehrgeiz, seine Geschwindigkeit und seine Bereitschaft, sich stetig weiterzuentwickeln, hätten ihn für den nächsten Karriereschritt empfohlen.

Beim TuSpo Surheide traut man dem Eigengewächs zu, sich in den kommenden Jahren zu einer festen Größe im Herrenbereich zu entwickeln. Dabei soll Grunau von den erfahrenen Spielern im Kader profitieren und Schritt für Schritt mehr Verantwortung übernehmen.