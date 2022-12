TuSpo siegt im Stil einer Spitzenmannschaft gleich zweimal Die Richrather bleiben dank der Erfolge über DV Solingen II und Inter Monheim ganz oben in der Fußball-Kreisliga A. Die HSV-Reserve besiegt den GSV.

Kreisliga A Solingen: DV Solingen II – Tuspo Richrath 1:4 (1:3). Weiter in Richtung Bezirksliga marschieren die Richrather, die sich auch beim Tabellenzehnten nicht aufhalten ließen. Zwar ging der Favorit im Nachholspiel schon nach acht Minuten durch ein Eigentor der Platzherren in Führung, doch kurze Zeit später gelang dem Außenseiter der 1:1-Ausgleich. Emil Vincazovic (30.) und Mustafa Ipekci (40.) sorgten mit ihren Treffern aber noch vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. Nach etwas mehr als einer Stunde schwächten sich die Gastgeber durch eine Rote Karte zusätzlich, Marius Lindemann erzielte zwölf Minuten vor Schluss den Endstand.

Inter Monheim – Tuspo Richrath 1:3 (1:2). Nur eine Woche nach dem Heimsieg im Spitzenspiel gegen den BV Bergisch Neukirchen setzten sich die Richrather jetzt auch beim anderen Verfolger durch und bauten damit den Vorsprung auf satte sechs Punkte aus. Der Start in die Begegnung lief allerdings für die Gastgeber glänzend, denn in der siebten Spielminute erzielte Abdullah Albayrak den Führungstreffer. Doch im Stile einer Spitzenmannschaft schlugen die Richrather noch kurz vor dem Seitenwechsel zurück. Emil Vincazovic (44.) und Kevin Kluthe (45.) sorgten mit ihren Treffern für die Wende. In der Schlussminute erhöhte dann noch Mustafa Ipekci zum 3:1 für den Spitzenreiter.

SV Solingen 08/10 II – 1. FC Monheim II 1:9 (0:5). Keinerlei Probleme hatte die Monheimer Reserve in der Partie beim Abstiegskandidaten. Eine herausragende Angriffsleistung ebnete den Gästen den Weg bereits frühzeitig. Justin Gregor Niedworok (3./34.), Marcel Krings (6.), Oliver Hellwald (16.) und Daniel Wagner (23.) erzielten die Treffer in Abschnitt eins. Lukas Kubina (64.), Marcel Tillges (72./88.) und Jeremy Wolter (90.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Zwölf Minuten vor dem Abpfiff gelang den Platzherren der Ehrentreffer.

TSV Solingen II – SSV Berghausen II 2:0 (1:0). Im Kellerduell kassierte die Berghausener Zweitvertretung die nächste bittere Niederlage, und dürfte es in dieser Verfassung schwer haben mit dem Klassenerhalt. In der 22. Minute erzielten die Solinger den Führungstreffer, sieben Minuten vor dem Ende gelang den Gastgebern mit dem zweiten Tor die Entscheidung.

HSV Langenfeld II – GSV Langenfeld 4:2 (2:1). Das Duell der Tabellennachbarn entschied die HSV-Zweite dank einer starken Angriffsleistung zu ihren Gunsten. Henrik Scholz (15.) und Marlon Bäumler (32.) brachten die Gastgeber in Front, Frederik Wulf gelang in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Anschlusstreffer. Als Mohamed Bajut das 2:2 für die Gravenberger erzielte, war die Begegnung wieder komplett offen. Bäumler mit seinem zweiten Treffer (59.) und Julian Scheer (90.) machten schließlich alles klar für die Platzherren.

SSV Lützenkirchen – SC Reusrath II 1:1 (0:0). Eigentlich war das Ergebnis nicht anders zu erwarten, denn die Tabellennachbarn liegen in ihren Leistungen sehr nah beieinander. Die Punkteteilung ist da beinahe schon die logische Konsequenz. Zu Beginn von Halbzeit zwei gingen die Lützenkirchener in Führung, doch in der Nachspielzeit gelang den Gästen aus Reusrath der unter dem Strich verdiente 1:1-Ausgleich durch Luca Oliver Piatkowski.