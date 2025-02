TuSpo Richrath: „Wir müssen uns auf ein giftiges Derby einstellen“

Beruda setzt sein Team in die Verantwortung

Grund dafür ist die deutliche Niederlage, die TuSpo zuletzt im Nachholspiel in Lohausen einstecken musste. Gerade die Lust auf erfolgreiche Ballgewinne fehlte TuSpo-Trainer Lukas Beruda dabei maßgeblich. „Fußball ist ein Zweikampfsport“, sagt er, „wenn man den Gegner nur begleitet und nicht unter Druck setzt, dann wird man Probleme kriegen – und zwar in jeder Liga.“ Dementsprechend sollte klar sein, dass Gastgeber Richrath am Sonntag (15.30 Uhr, Am Schlangenberg) in diesem Bereich Wiedergutmachung betreiben und dem Kontrahenten zusetzen will. „Ich glaube, wir müssen uns insgesamt auf ein giftiges Derby einstellen“, vermutet Beruda.