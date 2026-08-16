TuSpo Richrath startet mit Derbysieg

Der Spielverlauf änderte sich nach dem Seitenwechsel kaum. Der SCR versuchte nun mehr, wurde aber kaum gefährlich. TuSpo wiederum versäumte es, den Deckel auf die Partie zu machen: Gagliardi, Faissal El Amrani per Innenpfostentreffer, Bartoschek oder Kevin Kluthe vergaben gute Möglichkeiten. Hechler hielt einige starke Abschlüsse. Die Begegnung plätscherte nun meist dahin, von Derby-Stimmung war nichts zu spüren. In der 80. Minute kam es schließlich zur Entscheidung. Bei einem Konter über Jonas Schäfer, der den Ball mit viel Geschwindigkeit durchs Mittelfeld trug, schlenzte Gagliardi das Spielgerät von links aus 16 Metern in die lange Ecke. Nach Foul an Dustin Beyen war Emil Vincazovic in der Nachspielzeit zudem vom Punkt erfolgreich (90.+4).

Dementsprechend zufrieden war Beruda. Er hob vor allem die gute Defensivleistung hervor: „Dann müssen wir keine 100 Tore schießen.“ Die Eingespieltheit sei ein Trumpf. Polat blickte auf einen misslungenen Start seines Teams. Dass er die Mannschaft vielleicht mit seinen taktischen Ideen überreize, glaubte er nicht. Die Muster müssten sich erst noch einstellen. „Da brauchen wir noch ein bisschen Zeit“, kündigte er an.