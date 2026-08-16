TuSpo Richrath startet mit Derbysieg

Zum Auftakt in die neue Spielzeit der Bezirksliga schlägt TuSpo Richrath den gastgebenden SC Reusrath (SCR) deutlich und auch in der Höhe verdient mit 4:0 (2:0). Dabei enttäuschte der Vorjahres-Vizemeister vor heimischer Kulisse und unter seinem neuen Trainer Askin Polat über nahezu die volle Spielzeit, trat nach einer sehr diskutablen Gelb-Roten Karte allerdings auch lange in Unterzahl an. Die Gäste von Coach Lukas Beruda wiederum waren in allen Bereichen das bessere Team. Sie hätten sogar höher gewinnen müssen, ließen aber eine Menge Möglichkeiten ungenutzt. Derby-Stimmung kam in den 90 Minuten nur äußerst selten auf.
Dass TuSpo an diesem Freitagabend die stärkere Auswahl sein würde, war bereits nach rund einer Viertelstunde zu erkennen. Der Ball war zumeist an den Füßen eines Richrathers. Zwar hatte sich der SCR laut Polat vorgenommen, den Gegner zu langen Bällen zu zwingen, diese Spielweise nahm der jedoch nur zu gerne an. Regelmäßig brachte TuSpo die Verteidigung der Hausherren in Verlegenheit. Nach elf Minuten sorgte eine lange Seitenverlagerung aus dem Zentrum auf links dafür, dass Gianluca Gagliardi aufs Tor zulief und zu Boden ging, nachdem er leicht geschoben worden war. Der SCR hatte hier wohl Glück, dass der Unparteiische nicht auf Notbremse entschied. Der anschließende Freistoß von Arian Ugljani ging knapp am Kreuzeck vorbei.
Während TuSpo das Geschehen dominierte, gelang Reusrath das Zusammenspiel nicht. Das Paradebeispiel dafür lieferte Torhüter Tim Hechler, als er sich in den Aufbau eingebunden und rund 20 Meter vor seinem Tor stehend einen kapitalen Fehlpass in den Fuß von Alen Vincazovic erlaubte – der Torjäger bedankte sich mit dem 1:0 in den leeren Kasten (20.). Einen weiteren Beweis für die Fahrigkeit der Reusrather lieferte Rechtsverteidiger Kevin Luginger, der binnen 60 Sekunden zweifach die Gelbe Karte sah. Zunächst zu Recht wegen eines Foulspiels (32.), dann aufgrund von Meckerns (33.). Er hatte Justin Bartoschek – zu Recht – im Abseits gesehen und wies den Schiedsrichter lautstark darauf hin. Der ließ in dieser Situation das nötige Fingerspitzengefühl vermissen. „Das ist nicht in Ordnung“, sagte Askin.
Mit einem Spieler mehr auf dem Rasen konnte TuSpo die Kugel nun noch besser laufen lassen und hatte noch mehr Platz. „Gegen eine so ballsichere Mannschaft die Räume zu schließen, ist dann sehr schwierig“, brachte Askin an. Richrath hätte per Direktabnahme von Bartoschek oder Distanzschuss von Ugljani schon das 2:0 machen müssen, benötigte aber bis zur 39. Minute, ehe Gagliardi mit einer flachen Hereingabe von links Bartoschek am zweiten Pfosten fand. Die beste Gelegenheit der Gastgeber entstand aus einem Freistoß kurz vor der Pause: Pascal Hinrichs trat dabei aus 18 Metern rechts versetzt an und wuchtete den Ball an die Unterkante der Querstange des langen Ecks (43.).
Der Spielverlauf änderte sich nach dem Seitenwechsel kaum. Der SCR versuchte nun mehr, wurde aber kaum gefährlich. TuSpo wiederum versäumte es, den Deckel auf die Partie zu machen: Gagliardi, Faissal El Amrani per Innenpfostentreffer, Bartoschek oder Kevin Kluthe vergaben gute Möglichkeiten. Hechler hielt einige starke Abschlüsse. Die Begegnung plätscherte nun meist dahin, von Derby-Stimmung war nichts zu spüren. In der 80. Minute kam es schließlich zur Entscheidung. Bei einem Konter über Jonas Schäfer, der den Ball mit viel Geschwindigkeit durchs Mittelfeld trug, schlenzte Gagliardi das Spielgerät von links aus 16 Metern in die lange Ecke. Nach Foul an Dustin Beyen war Emil Vincazovic in der Nachspielzeit zudem vom Punkt erfolgreich (90.+4).
Dementsprechend zufrieden war Beruda. Er hob vor allem die gute Defensivleistung hervor: „Dann müssen wir keine 100 Tore schießen.“ Die Eingespieltheit sei ein Trumpf. Polat blickte auf einen misslungenen Start seines Teams. Dass er die Mannschaft vielleicht mit seinen taktischen Ideen überreize, glaubte er nicht. Die Muster müssten sich erst noch einstellen. „Da brauchen wir noch ein bisschen Zeit“, kündigte er an.