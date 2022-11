TuSpo Richrath nutzt die Patzer der Konkurrenz Während TuSpo Richrath und 1. FC Monheim II Kantersiege feiern, fügt der GSV Langenfeld dem bisher ungeschlagenen Tabellenführer BV Bergisch Neukirchen die erste Niederlage zu. Reusrath II setzt sich zudem gegen die Reserve des HSV Langenfeld durch.

Kreisliga A Solingen: BV Bergisch Neukirchen – GSV Langenfeld 0:4 (0:1). Beim zuvor ungeschlagenen Tabellenführer in Bergisch Neukirchen zeigten die Gravenberger ihre mit Abstand beste Saisonleistung und ließen dem Favoriten nicht den Hauch einer Chance. „Man hat gesehen, was mit Disziplin und Konzentration alles möglich ist“, sagte Trainer Rudi Mirtic nach dem Überraschungssieg. Jean Michele Röhrscheidt (45.) brachte die Gäste in Führung, Noel-Maximilian Zucht (54.), Mohamed Bajut (75.) und Martin Sosnik (80.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.