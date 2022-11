TuSpo Richrath: Neuansetzung nach kurioser Schiri-Entscheidung Kreisliga A Solingen: Am Mittwoch muss Aufstiegskandidat TuSpo Richrath noch einmal bei DV Solingen II ran - weil der Schiedsrichter einen Strafstoß nicht wiederholen ließ.

Der Solinger A-Ligist TuSpo Richrath befindet sich mittendrin im Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga, und sah sich jüngst einer sicherlich nicht alltäglichen Situation ausgesetzt. Am 13. November stand das Gastspiel bei DV Solingen II an, das die Richrather mit 3:2 für sich entschieden. Doch aufgrund einer absoluten Kuriosität hat das Ergebnis keinen Bestand.

Kurz vor Ende der Partie, beim Stand von 3:2 für die Richrather, bekamen die Gastgeber einen Elfmeter von Schiedsrichter Davide Zeisberg zugesprochen. Diesen verwandelten die Solinger auch zum vermeintlichen 3:3, der Unparteiische versagte dem Treffer aber die Anerkennung, weil einige DV-Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren. Anstatt den Strafstoß jedoch wiederholen zu lassen, entschied Zeisberg, der in dieser Saison auch sechs Partien der Oberliga Niederrhein geleitet hat, auf indirekten Freistoß für die Richrather und pfiff die Partie dann unmittelbar danach auch ab.

Am Sonntag rückten die Richrather erst einmal auf den zweiten Platz nach vorne, weil sie das Spiel gegen den BV Bergisch Neukirchen mit 1:0 durch ein Tor von Alen Vincazovic in der 51. Minute für sich entschieden. Zwei Zähler vor dem BV geht es nun am Mittwoch also in das Nachholspiel, bei dem nun schon ein Zähler reichen würde, um mit einem Punkt Vorsprung die Tabellenspitze von Inter Monheim zu übernehmen, den nächsten Gegner am kommenden Sonntag.