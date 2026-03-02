TuSpo Richrath macht das Titelrennen noch spannender

Passend dazu kam ein langer Einwurf durch den ganzen Sechzehner bei Alexander Hotea Mironescu an, der keine Mühe hatte, zum 2:4 einzunetzen (54.). Anschließend hätte Richrath den sprichwörtlichen Deckel auf den Sieg machen können, hätte Gagliardi in aussichtsreicher Position auf den am Elfmeterpunkt frei stehenden Dustin Beyen gelegt, anstatt selbst den Abschluss zu suchen und den Ball am Tor vorbeizulegen. „Das ist die einzige Schwäche von ihm: Er macht zu wenig Vorlagen“, bemängelte Beruda bei seinem Angreifer.

Die Szene blieb letztlich gleichwohl folgenlos, da einzig der Anschlusstreffer von David Kuyu (71.) aus Solinger Sicht nicht ausreichte. In einer hektischen Schlussphase mussten zwei ihrer Spieler sowie Beyen das Spielfeld mit Platzverweisen verlassen.