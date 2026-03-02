TuSpo Richrath macht das Titelrennen noch spannender

In einem spannenden und von den Offensivreihen beider Mannschaften geprägten Aufeinandertreffen schlagen TuSpo Richrath und Trainer Lukas Beruda den zu jenem Zeitpunkt amtierenden Spitzenreiter SV Solingen spektakulär mit 4:3 (3:1). Durch ihren Erfolg klettern die Richrather ihrerseits nicht nur auf den fünften Platz der Bezirksliga, Gruppe 2, sondern sorgen in einer ohnehin spannenden Saison überdies für ein noch engeres Rennen um Meisterschaft und Landesliga-Aufstieg. Derzeit rangieren mit dem SC Reusrath, FSV Vohwinkel und SV Solingen gleich drei Teams mit je 46 Zählern punktgleich auf den ersten drei Rängen.
Die Begegnung im Solinger Westen begann gleich mit viel Tempo, und nach zwei Minuten lag das später siegreiche TuSpo in Rückstand: Marvin Stahlhaus traf zur Führung für die Heimelf. Allerdings wirkte das Tor keineswegs als Einschüchterung auf die Gäste. Sie hatten durch einen Freistoß aus dem linken Halbfeld nach Hereingabe von Kevin Kluthe die schnelle Antwort in Person von Fatih Türkoglu (5.). „Danach haben wir in meinen Augen viel zu wenig Fußball gespielt“, berichtete Beruda. So war die halbe Stunde nach Anpfiff durch viel Chaos geprägt. „Es war völlig wild – das ist nicht unsere Art und Weise“, kritisierte der Coach.
Immerhin glückte es seiner Mannschaft nach dieser Phase, das Geschehen zu beruhigen und die Partie den Griff zu kriegen. Bis zur Halbzeit gelang es den Richrathern, mit genügend Ruhe am Ball das hohe Pressing des Gegners wie erhofft auszuspielen. Folgerichtig traf Brando de Garcia nach einer Ecke durch Arian Ugljani zum 2:1 (44.). Und der insgesamt starke Gianluca Gagliardi verdoppelte den Vorsprung nach einem überlegten Querpass von Kluthe sogar nur einige Sekunden später noch vor der Pause (45.+1).
Nach dem Wiederanpfiff überstand TuSpo zunächst eine Großchance der Gastgeber, nur, um im direkten Gegenzug auf 4:1 zu stellen: der in die Tiefe geschickte Gagliardi versenkte den Ball nach einem Haken trocken im kurzen Eck (47.). Vielleicht sorgte das Ergebnis nun für das Gefühl, eine Menge zu verlieren zu haben. Denn laut Beruda zeigten seine Schützlinge fortan die „schlechteste Halbzeit dieser Saison“. Die Spielkultur war weg, lange Bälle konnten nicht festgemacht werden, und defensiv standen die Richrather zusätzlich nicht gut.
Passend dazu kam ein langer Einwurf durch den ganzen Sechzehner bei Alexander Hotea Mironescu an, der keine Mühe hatte, zum 2:4 einzunetzen (54.). Anschließend hätte Richrath den sprichwörtlichen Deckel auf den Sieg machen können, hätte Gagliardi in aussichtsreicher Position auf den am Elfmeterpunkt frei stehenden Dustin Beyen gelegt, anstatt selbst den Abschluss zu suchen und den Ball am Tor vorbeizulegen. „Das ist die einzige Schwäche von ihm: Er macht zu wenig Vorlagen“, bemängelte Beruda bei seinem Angreifer.
Die Szene blieb letztlich gleichwohl folgenlos, da einzig der Anschlusstreffer von David Kuyu (71.) aus Solinger Sicht nicht ausreichte. In einer hektischen Schlussphase mussten zwei ihrer Spieler sowie Beyen das Spielfeld mit Platzverweisen verlassen.