Tuspo Richrath feiert Kantersieg Im Kreis Solingen kassiert der BVBN eine überraschende Niederlage.

BV Bergisch Neukirchen – GSV Langenfeld 0:4 (0:1). Damit, dass der Spitzenreiter aus Bergisch Neukirchen in der Heimpartie mit dem Tabellenachten aus Langenfeld die erste Saisonniederlage kassieren würde, hatte wohl kaum jemand vor dem Spiel gerechnet. „Und das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung. Wir haben im gesamten Spielverlauf nichts zustandegebracht“, sagte BVBN-Trainer Michael Czok und kündigte an: „Wir werden uns jetzt schütteln und nächste Woche einen neuen Anlauf starten.“ In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs kassierten die Platzherren den Treffer zum 0:1-Rückstand, die weiteren Gegentore fielen in der 54., 75. und 80. Minute.