Gebrauchter Tag für Tuspo Richrath. – Foto: Claudia Pillekamp

TuSpo Richrath enttäuscht gegen Solingen Die Richrather lassen sich den Schneid abkaufen und verlieren in der Bezirksliga 2:4. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 2 Richrath SV Solingen

Ein rabenschwarzer Tag: Das Aufeinandertreffen von TuSpo Richrath und dem SV Solingen schien seinen Sieger schon vor dem Seitenwechsel in den Männern aus der Klingenstadt gefunden zu haben. Beim 4:2-Erfolg der Gäste von Übungsleiter Erdim Soysal führte der Aufstiegsaspirant – trotz Unterzahl ab der 42. Minute – schon vor dem Seitenwechsel mit 3:0. Die eigentlich hoch gelobte Offensive der Richrather von Trainer Lukas Beruda zeigte sich derweil lange zahnlos. Sie kam erst spät zu zwei Treffern. Überdies erhielt die bis dato eher anfällige Abwehr selbst zahlenmäßig überlegen keinen echten Zugriff auf die Angriffsreihen des Gegners.

Dementsprechend unzufrieden war Beruda nach dem Schlusspfiff. Er bemängelte zu viele individuelle Fehler und daraus entstehend leichte Gegentore. „Gerade in Überzahl haben wir nicht die Ruhe auf den Platz bekommen, die wir haben wollten“, sagte er, „wir wollten viel zu hektisch, viel zu schnell nach vorne.“ Dabei hätte seine Elf sich den Gegner mit einem Spieler mehr doch zurechtlegen können, bis die benötigten Lücken im Verbund aufgehen. Obwohl gleich nach dem Gelb-Rot-Platzverweis für den Solinger Alexander Hotea-Mironescu aufgrund wiederholten Foulspiels die Taktik in einer Trinkpause, sowie noch einmal in der Halbzeit, besprochen wurde, setzten die Hausherren diese nicht um. Sie taten sich schon zu Beginn des Spiels schwer, und der SV Solingen wusste das zu nutzen: Zunächst köpfte Max Zäh nach einer Ecke ein (8. Minute), dann verwertete Hotea-Mironescu einen Angriff über die rechte Offensivseite in der Mitte (12.). Bis dahin hatte die Heimelf laut Beruda noch nicht einmal den Ball abgestoßen. Dazu kam eine überlegene Körperlichkeit der Gastmannschaft, die sich in Folge dessen früh zwar viele Gelbe Karten einhandelte, Richrath aber auch den Schneid abzukaufen schien. Beleg dafür war das 3:0 noch vor der Pause und in Unterzahl, als die rechte Richrather Abwehrseite im Kollektivschlaf verweilte und ein langer Ball auf David Kuyu genügte, um den zweiten Treffer von Zäh einzuleiten (45.).