TuSpo Richrath: Beruda kritisiert das Strafmaß

Strafe wurde reduziert

Zum Hintergrund: Der Stürmer war während der 1:3-Niederlage bei Türkgücü Velbert vor zwei Wochen in der Schlussphase der Partie durch den Unparteiischen mit einer Roten Karte vom Platz gestellt worden. Wurzel der Entscheidung war ein mutmaßlicher Tritt des 22-Jährigen nach einem Foul an ihn, den der Schiedsrichter als Tätlichkeit bewertete. Laut Berichten von Beruda war sein Spieler von hinten gefoult worden. Dabei hatten sich Schäfer und sein Gegenspieler verhakt. Den folgenden Befreiungsversuch habe zur Bewertung des Mannes mit der Pfeife geführt – so schildert es der Trainer.

Anhand seiner Eintragung auf dem Spielberichtsbogen wird im Nachgang das Strafmaß festgelegt. Schäfer erhielt zunächst eine Sperre von zehn Wochen, die nach einem Einspruch der Richrather auf acht reduziert wurde. Beruda kritisiert dieses Vorgehen in dessen Gesamtheit. „Da ist ein Fehler im System“, sagt er. Demnach wünscht er sich, dass die Verantwortlichen sich einige weitere Sichtweisen der Situation einholen. So sollten sie entsprechend etwa mit den beiden Trainern oder Kapitänen sprechen. „Insgesamt werden viel zu hohe Strafen ausgesprochen“, moniert der Richrather Übungsleiter.

Die Vorgabe: Den Spitzenreiter ärgern

Im ersten Aufeinandertreffen ohne den Außenbahnspieler rang TuSpo immerhin Meisterschaftskandidat Vohwinkel mit jenem 4:4 eine Punkteteilung ab. Nachdem die Heimelf dabei schon schnell mit drei Treffern in Rückstand geraten war, bewies sie ihre Moral. Sie führte bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit sogar mit 4:3, ehe sie ein ärgerliches Ping-Pong-Gegentor kassierte. Wegen einiger Ausfälle sowie Trainingsrückstand fehlte TuSpo letztlich ein wenig die körperliche und geistige Frische. Dennoch hält Beruda fest: „Wir sind aktuell so gut drauf wie noch nie, seitdem ich Trainer bin.“ Er macht diese Beobachtung an der fußballerischen Umsetzung seiner Vorgaben auf dem Rasen sowie hoher Trainingsbeteiligung und -intensität fest. „Die Jungs setzen immer mehr das um, was wir in den vergangenen zweieinhalb Jahren erarbeitet haben“, lobt er.

Dementsprechend ist auch Spitzenreiter SV Solingen sicherlich gewarnt. Während die abgelaufenen Duelle aus Richrather Sicht nur selten von Erfolg gekrönt waren, beschreibt Beruda, während der Aufeinandertreffen nie das Gefühl gehabt zu haben, seine Auswahl hätte nicht mehr erreichen können. Schlüssel zu einer möglichen Überraschung in Form eines Sieges wird es laut ihm sein, das starke Pressing des Gegners überspielen zu können. Die Aggressivität der Klingenstädter soll dabei bestenfalls gegen sie eingesetzt werden. „Aber man muss halt ruhig bleiben“, betont Beruda. Dies wird im Spiel wohl die größte Herausforderung für seine Schützlinge sein.