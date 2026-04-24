TuSpo Richrath belohnt sich im Pokal gegen Remscheid nicht

Der Traum vom Endspiel im Kreispokal Remscheid-Solingen hat sich für Bezirksligist TuSpo Richrath nicht erfüllt. Obwohl die Mannschaft von Trainer Lukas Beruda im Heimspiel gegen Landesligist FC Remscheid eine gute Leistung auf den Platz brachte und über weite Strecken sogar die im Vergleich bessere Spielanlage präsentierte, muss sie nach einem insgesamt eher unverdienten 1:3 (0:1) die Segel streichen. Damit ist vorerst auch die direkte und sichere Qualifikation für den Niederrheinpokal vom Tisch. Wenngleich erhalten die Richrather im Spiel um Platz drei nach Saisonende eine zweite Chance – der Gegner dann: Landesligist TSV Solingen Aufderhöhe.
Daran wollte Beruda kurz nach dem Abpfiff allerdings noch keine Gedanken verschwenden. Bei ihm und seiner Mannschaft überwog die Enttäuschung. Sein Team sei kämpferisch nicht an die Leistung herangekommen, die es sich eigentlich vorgenommen hatte, gab er an. Insgesamt habe der Gegner zu oft zu viel Platz gehabt. „Im ersten Drittel des Spielfeldes haben wir es sehr gut gemacht, aber im letzten Drittel machen wir zu viele – auch technische – Fehler, um uns mehr Torchancen herauszuspielen.“
Tatsächlich beschäftigte TuSpo die favorisierten Gegenüber stetig und hatte die Partie zwar nicht vollends im Griff, wirkte aber wie die bessere Elf. Der Auftritt des FC Remscheid war dagegen eher ernüchternd, wenngleich der Klub die qualitativ wohl besseren Gelegenheiten hatte.
Den Gästen genügte zu Beginn ein langer Ball als Seitenverlagerung, um die Abwehr der Hausherren auszuhebeln, sodass Dominik Heinen per Halbvolley von der rechten Strafraumkante sehenswert über TuSpo-Schlussmann Leon Täger hinweg in die lange Ecke traf (8.). Allerdings kam diese Führung laut Beruda aus einer klaren Abseitsposition des Torschützen heraus. Wenig später hätte Leonhard Fronia den Abstand fast verdoppelt, scheiterte aber am gut aufgelegten Täger (11.).
Danach beruhigte sich das Geschehen und TuSpo wurde besser. Brando de Gracia fehlten nach einer flachen Hereingabe nur Zentimeter am zweiten Pfosten für den Ausgleich (20.). Es war ein an diesem Abend symptomatischer Angriff der Richrather, die es nicht vermochten, sich zu belohnen. Als letzte Szene des ersten Abschnitts wuchtete FCR-Mittelfeldmann Vittorio Di Mari den Ball noch an die Latte (29.).
In der zweiten Halbzeit gewann das Duell an Tempo, und TuSpo kam sogleich endlich zum verdienten Ausgleich: Arian Ugljani gab hierfür eine Freistoßflanke von der rechten Seitenlinie in den Strafraum, wo der starke Alen Vincazovic den Fuß auf Kniehöhe hinhielt (48.). Remscheid wiederum reagierte fast wütend, und als TuSpo Fronia in der Box vergaß, sorgte er mit einem trockenen Abschluss in die kurze Ecke für das 1:2 (55.). Nur zwei Minuten später hatte de Gracia FCR-Torwart Maurice Horn aus spitzem Winkel bereits geschlagen, doch in der Mitte klärte Jan Kayala in hoher Not.
Als sich der ehemalige Bundesligist nach rund einer Stunde aus dem Anlaufen der Richrather befreien konnte, gab’s jedoch die Entscheidung: Über die verwaiste rechte Seite gelangte der Ball über Umwege und verunglückte Klärungsversuche zu Ramzi Ben Hamada, der das Spielgerät über die Linie drückte (64.). Die Versuche von Tim Scharpel (knapp vorbei) und Marius Lindemann (von Horn gehalten) sowie der Lattentreffer durch Gästeakteur Heinen blieben Randnotizen. „Wir haben auch gegen die meisten Gegner in der Liga die bessere Spielanlage, aber wenn man zu wenig daraus macht, ist das einfach enttäuschend“, urteilte Beruda.