TuSpo Richrath belohnt sich im Pokal gegen Remscheid nicht Der Richrather Bezirksligist macht gegen den Landesligisten FC Remscheid kein schlechtes Spiel, scheidet aber im Halbfinale aus. Eine Chance auf einen höherklassigen Wettbewerb bleibt – nach der Saison. von RP / Tobias Brücker · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Richrath muss sich gegen den FC Remscheid geschlagen geben – Foto: Cindy Jahn

Der Traum vom Endspiel im Kreispokal Remscheid-Solingen hat sich für Bezirksligist TuSpo Richrath nicht erfüllt. Obwohl die Mannschaft von Trainer Lukas Beruda im Heimspiel gegen Landesligist FC Remscheid eine gute Leistung auf den Platz brachte und über weite Strecken sogar die im Vergleich bessere Spielanlage präsentierte, muss sie nach einem insgesamt eher unverdienten 1:3 (0:1) die Segel streichen. Damit ist vorerst auch die direkte und sichere Qualifikation für den Niederrheinpokal vom Tisch. Wenngleich erhalten die Richrather im Spiel um Platz drei nach Saisonende eine zweite Chance – der Gegner dann: Landesligist TSV Solingen Aufderhöhe.

Daran wollte Beruda kurz nach dem Abpfiff allerdings noch keine Gedanken verschwenden. Bei ihm und seiner Mannschaft überwog die Enttäuschung. Sein Team sei kämpferisch nicht an die Leistung herangekommen, die es sich eigentlich vorgenommen hatte, gab er an. Insgesamt habe der Gegner zu oft zu viel Platz gehabt. „Im ersten Drittel des Spielfeldes haben wir es sehr gut gemacht, aber im letzten Drittel machen wir zu viele – auch technische – Fehler, um uns mehr Torchancen herauszuspielen.“ TuSpo wirkte wie die bessere Elf Tatsächlich beschäftigte TuSpo die favorisierten Gegenüber stetig und hatte die Partie zwar nicht vollends im Griff, wirkte aber wie die bessere Elf. Der Auftritt des FC Remscheid war dagegen eher ernüchternd, wenngleich der Klub die qualitativ wohl besseren Gelegenheiten hatte.

Den Gästen genügte zu Beginn ein langer Ball als Seitenverlagerung, um die Abwehr der Hausherren auszuhebeln, sodass Dominik Heinen per Halbvolley von der rechten Strafraumkante sehenswert über TuSpo-Schlussmann Leon Täger hinweg in die lange Ecke traf (8.). Allerdings kam diese Führung laut Beruda aus einer klaren Abseitsposition des Torschützen heraus. Wenig später hätte Leonhard Fronia den Abstand fast verdoppelt, scheiterte aber am gut aufgelegten Täger (11.). Großchancen auf beiden Seiten Danach beruhigte sich das Geschehen und TuSpo wurde besser. Brando de Gracia fehlten nach einer flachen Hereingabe nur Zentimeter am zweiten Pfosten für den Ausgleich (20.). Es war ein an diesem Abend symptomatischer Angriff der Richrather, die es nicht vermochten, sich zu belohnen. Als letzte Szene des ersten Abschnitts wuchtete FCR-Mittelfeldmann Vittorio Di Mari den Ball noch an die Latte (29.).