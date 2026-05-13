TuSpo Petershütte verlängert mit Steinbrück und Ullrich

– Foto: TuSpo Petershütte Instagr

TuSpo Petershütte treibt die Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann zwei weitere Zusagen aus den eigenen Reihen vermelden. Sowohl Ben Steinbrück als auch Devin Ullrich werden auch künftig das Trikot des Bezirksligisten tragen. Beide Spieler stammen aus der eigenen Nachwuchsarbeit des Vereins.

Besonders eng ist die Verbindung zwischen Steinbrück und dem Verein bereits seit vielen Jahren. Der Offensivspieler trägt nach Angaben von TuSpo Petershütte seit fast 16 Jahren die Vereinsfarben. Bereits in der Saison 2024/25 unterstützte der damals noch in der A-Jugend spielende Angreifer die erste Mannschaft im Landesliga-Abstiegskampf. In lediglich 563 Einsatzminuten erzielte Steinbrück damals vier Treffer.

Auch in der laufenden Spielzeit zählt der 20-Jährige zum festen Bestandteil der Mannschaft. Bislang kommt Steinbrück auf 22 Einsätze und sieben Tore. „Wir freuen uns, dass du weiterhin in unseren Farben spielst, Ben“, teilte der Verein mit.

Auch Devin Ullrich bleibt TuSpo Petershütte erhalten. Der Mittelfeldspieler beziehungsweise Offensivakteur wechselte vor rund neun Jahren zum Verein und rückte vor knapp zwei Jahren in den Herrenbereich auf. In der aktuellen Saison absolvierte Ullrich bislang 21 Spiele, stand dabei insgesamt 1356 Minuten auf dem Platz und erzielte drei Tore.

Mit den Verlängerungen zweier weiterer Eigengewächse setzt TuSpo Petershütte seinen eingeschlagenen Weg fort, verstärkt auf Spieler aus der eigenen Ausbildung zu bauen.