TuSpo Petershütte verlängert mit Bjarne Redecker langfristig

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Der TuSpo Petershütte hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen und den Vertrag mit Bjarne Redecker über die laufende Saison hinaus verlängert. Damit bleibt der Abwehrspieler dem Bezirksligisten auch künftig erhalten.

Redecker war im Sommer 2023 vom Nachwuchs des FC Eintracht Northeim nach Petershütte gewechselt. Zuvor hatte er sämtliche Jugendmannschaften des Northeimer Traditionsvereins durchlaufen. In seiner ersten Saison bei TuSpo Petershütte gehörte er zum Kader, der den Aufstieg in die Landesliga realisierte.

Mit der Vertragsverlängerung setzt der Verein auf Kontinuität und vertraut weiterhin auf die Entwicklung des Spielers. Redecker entwickelte sich auf Anhieb zum Stammspieler und absolvierte diese Saison bereits 15 Spiele und erzielte dabei einen Treffer.