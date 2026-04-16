TuSpo Petershütte verlängert mit Bjarne Redecker langfristig

Der TuSpo Petershütte hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen und den Vertrag mit Bjarne Redecker über die laufende Saison hinaus verlängert. Damit bleibt der Abwehrspieler dem Bezirksligisten auch künftig erhalten.
Redecker war im Sommer 2023 vom Nachwuchs des FC Eintracht Northeim nach Petershütte gewechselt. Zuvor hatte er sämtliche Jugendmannschaften des Northeimer Traditionsvereins durchlaufen. In seiner ersten Saison bei TuSpo Petershütte gehörte er zum Kader, der den Aufstieg in die Landesliga realisierte.
Mit der Vertragsverlängerung setzt der Verein auf Kontinuität und vertraut weiterhin auf die Entwicklung des Spielers. Redecker entwickelte sich auf Anhieb zum Stammspieler und absolvierte diese Saison bereits 15 Spiele und erzielte dabei einen Treffer.
Sportlich bewegt sich TuSpo Petershütte derzeit im Mittelfeld der Bezirksliga Braunschweig Staffel 4. Mit 28 Punkten aus 19 Spielen belegt die Mannschaft den neunten Tabellenplatz und weist ein ausgeglichenes Torverhältnis von 46:43 auf.
In den kommenden Wochen stehen für das Team weitere wichtige Spiele an: Am 19. April empfängt TuSpo Petershütte die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen, ehe am 22. April das Heimspiel gegen den SSV Nörten-Hardenberg folgt.
Mit der Verlängerung von Bjarne Redecker unterstreicht der Verein seinen Kurs, auf bewährte Kräfte zu setzen und die personelle Basis für die kommenden Spielzeiten frühzeitig zu sichern.