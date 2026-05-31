TuSpo Petershütte setzt weiter auf Fabian Bartels

Der TuSpo Petershütte kann in den Personalplanungen für die Saison 2025/26 einen weiteren wichtigen Baustein vermelden. Fabian Bartels wird auch über die laufende Spielzeit hinaus das Trikot der Blau-Weißen tragen.

Erst im vergangenen Sommer kehrte Fabian Bartels zu TuSpo Petershütte zurück. Seitdem hat sich der Spieler wieder fest im Team etabliert und gehörte in der laufenden Saison regelmäßig zum Aufgebot der ersten Herrenmannschaft.

Bislang stehen für Bartels 20 Pflichtspieleinsätze sowie ein Tor zu Buche. Damit hat der Akteur seinen Beitrag zu einer stabilen Saison der Harzer geleistet und sich als verlässliche Option im Kader erwiesen.