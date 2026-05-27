TuSpo Petershütte bindet zwei Eigengewächse: Grete und Killig bleiben

– Foto: TuSpo Petershütte Instagr

Der TuSpo Petershütte treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann zwei weitere Zusagen vermelden. Mit Torwart Mika Grete und Finn Killig bleiben zwei Spieler an Bord, die seit vielen Jahren eng mit dem Verein verbunden sind und sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen haben.

Die Verlängerung von Mika Grete unterstreicht den Stellenwert eigener Nachwuchsarbeit. Der erst 20-jährige Torwart trägt bereits seit fast zehn Jahren das Trikot des Vereins und durchlief sämtliche Jugendmannschaften des TuSpo. In der laufenden Saison sammelte Grete bislang sieben Einsätze in der ersten Mannschaft und kam dabei auf insgesamt 620 Spielminuten.

Zusätzlich steht der Schlussmann regelmäßig auch für die zweite Mannschaft auf dem Platz. Dort absolvierte er ebenfalls sieben Einsätze und sammelt weitere Spielpraxis. Mit seiner Verlängerung bleibt dem Verein damit ein noch junger Spieler erhalten, der bereits tief im Vereinsumfeld verwurzelt ist.

Auch Finn Killig wird weiterhin für die Blau-Weißen auflaufen. Der 23-Jährige gehört seit fast zwei Jahrzehnten zum Verein und durchlief ebenfalls sämtliche Jugendteams des TuSpo Petershütte. In der laufenden Saison kam Killig auf 25 Pflichtspieleinsätze und erzielte dabei vier Treffer.

Mit den Verlängerungen zweier langjähriger Vereinsmitglieder setzt TuSpo Petershütte seinen eingeschlagenen Weg fort und bindet Spieler, die nicht nur sportlich, sondern auch aufgrund ihrer engen Verbindung zum Verein eine wichtige Rolle innerhalb des Mannschaftsgefüges einnehmen.