TuSpo Petershütte bindet Torhüter: Bilyi bleibt

– Foto: TuSpo Petershütte - Insta

TuSpo Petershütte hat die personelle Planung im Tor frühzeitig abgeschlossen und den Vertrag mit Artem Bilyi verlängert. Der 21 Jahre alte Schlussmann wird dem Bezirksligisten auch über die laufende Saison hinaus erhalten bleiben und bleibt damit ein zentraler Baustein im Kader.

Bilyi, gebürtig aus der Ukraine, war im Sommer 2023 vom TSV Frisch Auf Münchhof zu TuSpo Petershütte gewechselt und hat sich seither als zuverlässige Option zwischen den Pfosten etabliert. In der laufenden Spielzeit kommt der Keeper bereits auf 15 Einsätze und konnte dabei fünf Partien ohne Gegentor bestreiten. Diese Quote unterstreicht seine wachsende Bedeutung für die Defensive der Blau-Weißen.

Insegsamt kommt der junge Torwart auf 70 Spiele für TuSpo und konnte letzte Saison in der Landesliga sogar ein Treffer erzielen (laut FuPa-Statistik).

Sportlich bewegt sich TuSpo Petershütte derzeit im oberen Bereich des Tabellenmittelfelds. Nach 22 Spielen steht die Mannschaft bei 35 Punkten und rangiert auf dem sechsten Tabellenplatz. Die Liga präsentiert sich dabei insgesamt eng gestaffelt.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Verlängerung eines jungen, entwicklungsfähigen Torhüters zusätzliche Relevanz. Mit der Entscheidung, auf Bilyi weiter zu setzen, schafft TuSpo Petershütte damit frühzeitig Planungssicherheit für die kommenden Aufgaben im Saisonverlauf.