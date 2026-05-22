TuSpo Petershütte bindet Malina und Schrader

– Foto: TuSpo Petershütte Instagr

Offensivspieler Davin Malina und Defensivakteur Felix Schrader bleiben dem Bezirksligisten über die laufende Saison hinaus erhalten.

Der Bezirksligist TuSpo Petershütte hat zwei weitere Personalentscheidungen für die kommende Saison bekanntgegeben. Mit Davin Malina und Felix Schrader bleiben zwei Spieler an Bord, die beide bereits seit vielen Jahren für den Verein aktiv sind.

Besonders lang ist die Verbindung von Davin Malina zum Verein. Der 28-jährige Offensivspieler spielt seit mehr als 20 Jahren für TuSpo Petershütte und durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Klubs. Auch in der laufenden Saison zählt Malina zu den prägenden Akteuren im Offensivbereich. In bislang 14 Einsätzen gelangen ihm zehn Treffer.

Mit seiner Zusage bleibt dem Verein damit nicht nur ein torgefährlicher Spieler erhalten, sondern zugleich ein Akteur, dessen sportliche Laufbahn nahezu vollständig mit dem Verein verknüpft ist.

Auch Felix Schrader wird weiterhin das Trikot des Bezirksligisten tragen. Der 23-jährige Defensivspieler wechselte im Jahr 2018 nach Petershütte und gehört damit ebenfalls seit mehreren Jahren zum Verein. In der laufenden Saison kam Schrader bislang in 16 Pflichtspielen zum Einsatz und sammelte insgesamt 1298 Einsatzminuten.

Während Malina vor allem offensive Akzente setzt, steht Schrader für Stabilität im Defensivverbund. Mit den beiden weiteren Zusagen setzt TuSpo Petershütte die Kaderplanung fort und sichert sich zwei Spieler, die den Verein bereits seit Jahren kennen und auch künftig Teil der Mannschaft bleiben werden.