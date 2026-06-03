TuSpo Petershütte bindet Dustin Lau über die Saison hinaus

– Foto: TuSpo Petershütte - Insta

TuSpo Petershütte kann eine weitere Personalentscheidung für die kommende Spielzeit vermelden. Dustin Lau bleibt dem Bezirksligisten erhalten. Der Angreifer geht damit in seine elfte Saison im Trikot der Hütter.

Der Kader von TuSpo Petershütte nimmt für die kommende Saison weiter Formen an. Wie der Bezirksligist bekanntgab, wird Dustin Lau auch über die laufende Spielzeit hinaus für die erste Herrenmannschaft auflaufen.

"Laui" gehört seit dem Sommer 2016 zum Verein und ist damit seit fast einem Jahrzehnt fester Bestandteil der Mannschaft. Trotz einer von Verletzungen geprägten Saison konnte Lau in den bisherigen neun Einsätzen seine Torgefahr unter Beweis stellen. Vier Treffer stehen bislang für Lau zu Buche.

Bei TuSpo Petershütte freut man sich über die weitere Zusammenarbeit mit dem langjährigen Spieler. In der Vereinsmitteilung wird betont, dass man froh sei, Lau weiterhin im blau-weißen Trikot zu sehen. Gleichzeitig hofft der Verein, den Akteur nach seinen Verletzungsproblemen bald wieder regelmäßig auf dem Platz begrüßen zu können.

Mit der Verlängerung setzt TuSpo Petershütte auf Kontinuität und sichert sich die Dienste eines Spielers, der dem Verein seit vielen Jahren eng verbunden ist. Trotz seiner eingeschränkten Einsatzzeit in der aktuellen Saison zeigte Lau mit vier Toren in neun Partien, welchen Wert er für die Mannschaft besitzen kann.