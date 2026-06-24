TuSpo Lamspringe verstärkt sich mit Youssif Soumahoro

– Foto: Instagram: tuspolamspringe

Der TuSpo Lamspringe treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Youssif Soumahoro den dritten Neuzugang für die Spielzeit 2026/27 vorgestellt. Der Offensivspieler wechselt aus Osnabrück ins Waldstadion und konnte bereits in den vergangenen Monaten erste Eindrücke im Verein hinterlassen.

Soumahoro war gegen Ende der abgelaufenen Rückrunde bereits für die zweite Mannschaft des TuSpo aktiv und nutzte die Gelegenheit, sich an sein neues Umfeld zu gewöhnen. Dabei hinterließ er offenbar einen positiven Eindruck bei den Verantwortlichen, die ihm nun den Schritt in den erweiterten Kreis des Bezirksliga-Kaders ermöglichen.

Für Lamspringe ist die Verpflichtung Teil des personellen Umbruchs nach einer schwierigen Saison. Der TuSpo belegte in der Bezirksliga Hannover 4 mit 26 Punkten den 14. Tabellenplatz, konnte sich aber insbesondere in den letzten Wochen der Spielzeit deutlich stabilisieren. Der Abstieg konnte aber nicht mehr verhindert werden.