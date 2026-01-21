TuSpo Grünenplan verpflichtet Nachwuchsstürmer Julius Dasecke

Wechsel aus der A-Jugend

Der 17-jährige Stürmer steht aktuell in der A-Jugend des VfL Nordstemmen unter Vertrag. Bereits ab März soll Dasecke vereinzelt für die erste Mannschaft des TuSpo eingesetzt werden. Zur Saison 2025/26 wird er dann fest zum Kader gehören.

Besonders erfreulich aus Sicht des Vereins: Dasecke ist kein Unbekannter in Grünenplan. Als „Grünenplaner-Jung“ bringt er nicht nur sportliches Potenzial, sondern auch eine enge Bindung zur Region mit. Der TuSpo setzt damit konsequent auf junge Spieler aus dem eigenen Umfeld, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben.