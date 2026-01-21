Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: André Nückel
TuSpo Grünenplan verpflichtet Nachwuchsstürmer Julius Dasecke
17-jähriger Angreifer wechselt zur kommenden Saison vom VfL Nordstemmen in die Kreisliga Holzminden
Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter dem TuSpo Grünenplan: Erst der Gewinn des Pokals, nun die nächste positive Nachricht für die Zukunft des Vereins. Mit Julius Dasecke sichert sich der Kreisliga-Klub ein vielversprechendes Offensivtalent aus der Region.
Wechsel aus der A-Jugend
Der 17-jährige Stürmer steht aktuell in der A-Jugend des VfL Nordstemmen unter Vertrag. Bereits ab März soll Dasecke vereinzelt für die erste Mannschaft des TuSpo eingesetzt werden. Zur Saison 2025/26 wird er dann fest zum Kader gehören.
Besonders erfreulich aus Sicht des Vereins: Dasecke ist kein Unbekannter in Grünenplan. Als „Grünenplaner-Jung“ bringt er nicht nur sportliches Potenzial, sondern auch eine enge Bindung zur Region mit. Der TuSpo setzt damit konsequent auf junge Spieler aus dem eigenen Umfeld, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben.
Blick in die Zukunft
Mit der Verpflichtung des jungen Angreifers unterstreicht der TuSpo Grünenplan seinen Fokus auf nachhaltige Kaderplanung. Dasecke gilt als technisch starker und torgefährlicher Stürmer, dem man den Sprung in den Herrenbereich zutraut.
Der Verein begrüßt seinen Neuzugang offiziell und blickt optimistisch auf die kommende Saison in der Kreisliga Holzminden.