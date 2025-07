TuSpo Grünenplan peilt Platz unter den Top 6 an

Beim TuSpo Grünenplan hat mit Beginn des neuen Spieljahres ein personeller Umbruch stattgefunden. Seit dem 1. Juli 2025 steht Philipp Meyer als neuer Trainer in der Verantwortung. Der Verein spielt in der Kreisliga Holzminden. Einen Rückblick auf die Vorsaison kann Meyer nur aus externer Perspektive liefern: „Ich kann das nur als Außenstehender beurteilen, da ich erst seit dem 1. Juli im Amt bin“, stellt er klar. Er verweist jedoch auf die verletzungsbedingt schwierige Rückrunde, in der sich der gute Zusammenhalt beider Mannschaften positiv bemerkbar gemacht habe.

Die Vorbereitung für die neue Saison begann am 26. Juni. „Die Vorbereitung ist in vollem Gange“, so Meyer. Ein besonderer Programmpunkt ist die Teilnahme am Felix-Speer-Cup in Föhrste. Insgesamt zeigt sich der Trainer mit den bisherigen Wochen zufrieden: „Wir machen gute Fortschritte, die Trainingsbeteiligung und Motivation ist hoch. Wir wollen schnell als Team zusammenwachsen, was aktuell auf einem sehr guten Weg ist.“

Sportlich hat sich der Verein ein klares Ziel gesetzt. „Wir wollen unter die ersten sechs Plätze kommen, um uns für die kommende Kreisliga-Zusammenführung zu qualifizieren“, erklärt Meyer. Als Favoriten im Aufstiegsrennen nennt er den Bezirksliga-Absteiger SV Holenberg, den SV Holzminden, der in der Relegation gescheitert war, sowie den SCM Bodenwerder, der in der abgelaufenen Saison in der oberen Tabellenhälfte mitspielte.