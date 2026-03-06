TuSpo Grebenstein verlängert mit Trainer Marc Sittig

Der TuSpo Grebenstein hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und den Vertrag mit Cheftrainer Marc Sittig verlängert. Der Verein setzt damit bewusst auf Kontinuität und unterstreicht das große Vertrauen in die erfolgreiche Arbeit des Übungsleiters.
Seit seinem Amtsantritt hat Marc Sittig die sportliche Entwicklung der Mannschaft nachhaltig geprägt. Unter seiner Leitung zeigte das Team konstant starke Leistungen und erzielte beachtliche sportliche Erfolge. Dabei überzeugt Sittig nicht nur durch seine hohe fachliche Kompetenz und sein taktisches Verständnis, sondern auch durch seine klare Trainingsphilosophie und akribische Vorbereitung.
Besonders hervorgehoben wird im Verein seine hervorragende Menschenführung. Sittig versteht es, Spieler individuell weiterzuentwickeln, ein starkes Mannschaftsgefüge zu formen und junge wie erfahrene Akteure gleichermaßen mitzunehmen. Diese Mischung aus sportlicher Expertise und menschlicher Stärke macht ihn zu einer zentralen Figur im Verein.
Darüber hinaus ist Marc Sittig fest im TuSpo Grebenstein verankert. Er identifiziert sich in hohem Maße mit den Werten des Vereins und pflegt einen engen, vertrauensvollen Austausch mit Vorstand, Betreuern und Umfeld. Genau diese Verbundenheit war ein entscheidender Faktor für die Vertragsverlängerung.
Der TuSpo Grebenstein blickt mit großer Zuversicht auf die kommende Zeit und freut sich, den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit Marc Sittig fortzusetzen. Die Vertragsverlängerung ist ein klares Signal: Der Verein sieht sich sportlich und strukturell auf einem sehr guten Weg – und Marc Sittig ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Erfolgs.