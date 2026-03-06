TuSpo Grebenstein verlängert mit Trainer Marc Sittig

– Foto: Sportovní Fotografie

Der TuSpo Grebenstein hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und den Vertrag mit Cheftrainer Marc Sittig verlängert. Der Verein setzt damit bewusst auf Kontinuität und unterstreicht das große Vertrauen in die erfolgreiche Arbeit des Übungsleiters.

Seit seinem Amtsantritt hat Marc Sittig die sportliche Entwicklung der Mannschaft nachhaltig geprägt. Unter seiner Leitung zeigte das Team konstant starke Leistungen und erzielte beachtliche sportliche Erfolge. Dabei überzeugt Sittig nicht nur durch seine hohe fachliche Kompetenz und sein taktisches Verständnis, sondern auch durch seine klare Trainingsphilosophie und akribische Vorbereitung.