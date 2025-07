TuSpo Beilstein will in der Kreisoberliga gut mitspielen

Greifenstein. Auf einem zweistelligen Tabellenplatz ist Fußball-Kreisoberligist TuSpo Beilstein in der Saison 2024/2025 an keinem einzigen Spieltag zu finden gewesen. Das soll in der Runde 2025/2026 ebenfalls so sein. Damit dieser Wunsch in einer enorm verstärkten Liga Wirklichkeit wird, hat sich der Tabellenachte breiter als bisher aufgestellt und auch in Sachen Qualität nachgelegt.